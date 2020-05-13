CIS需求爆發 同欣電因應豪威追單 月產能再擴至 20 萬片

CIS 需求強勁成長，封測廠同欣電 (6271-TW) 因應大客戶需求，為滿足客戶訂單，內部已規劃今年底前擴增晶圓重組 (RW) 產能，月產能將達 20 萬片，較年中規劃的 16 萬片再增 4 萬片，增幅 25 %；據悉，同欣電此次仍是因應大客戶豪威 (OmniVision) 需求而擴產，隨著豪威市占率持續成長，同欣電將直接受惠；不過同欣電對個別客戶事宜不予評論。

同欣電之前就因 RW 產能滿載，先後兩次擴充產能，年初時月產能僅 8 萬片，預計分兩階段提升，年底時月產能將擴至 16 萬能並全數開出。

由於同欣電大客戶豪威市占率持續成長，瓜分大廠 SONY 不少市占，且手機品牌廠多鏡頭趨勢盛行，各廠為強化產品差異性，擴大採用高畫素與多鏡頭，帶動 CIS 需求成長，豪威因此擴大對同欣電下單。

豪威已由中國 IC 設計場韋爾 (603501-SH) 買下，韋爾日前公布首季財報，受惠併入豪威，加上 CIS 需求推升，純益達人民幣 4.45 億元，年增 800.03%，韋爾半導體業績更顯著增加，半導體佔營收比重更從 20.99%，一舉提升至 83.56%，大幅挹注獲利表現。

同欣電原先規劃，月產能 16 萬片建置，將提前至年中完成，最快 7、8 月通過驗證，隨著豪威需求強勁，同欣電已確定月產能將再擴增至 20 萬片，下半年營運具備成長想像空間。

同欣電今年影像產品已躍居最大產品線，第 1 季影像產品營收 7.08 億元，年增 6 成，且獲利表現佳，首季毛利率寫 1 年多來新高，每股純益達 1.65 元，寫 6 季以來新高。