下半年散裝市況 中航報佳音 董座看好可優於上半年

中航 (2612-TW) 今 (13) 日召開股東常會，董事長彭士孝首度主持，對於今年散裝市況，彭士孝表示，整體上半年表現差不多，下半年有望較上半年好。

彭士孝說明，第二季的新換約「還是可以獲利」，仍採一年一簽的靈活海運業務策略，藉由分散換約時間點以降低風險，今年每季約有 2 艘船要換約。

海運業務占中航營收比重為 50%，而內陸貨櫃運輸和物流業務合計占 49%，彭士孝說，近來國際油價下跌肯定對陸運獲利表現有益，也有助使整體的燃油成本下降。

展望後市，中航表示，仍將持續擴大船隊規模、以利潤中心觀點從事多元化運輸項目，包括空櫃集散站闢建、網際網路和智慧型運輸系統合作發展，期藉由具備海陸運輸條件的優勢，來加強上下游體系整合。

其中，針對海運業務，中航認為，中國持續進口高質量鐵礦砂和煤炭將支撐鋼價及原物料價格，加上各項海洋環保法規陸續生效使船東加速汰舊換新計畫、各礦商礦區按計畫正常出口等，海運市場景氣將有機會改善。

而內陸貨櫃運輸業務在擴大客戶群後，將依據客戶的合理價格逐漸調整客戶的比例，同時，為提供更好的貨櫃運輸服務，計劃在台中分公司關聯工業區興建物流倉儲廠房，藉此增加經營項目。

中航去年稅後純益 3.24 億元，年減 36.96%，每股純益 (EPS)1.64 元，今年第一季合併營收 8.15 億元，年減 15.47%。