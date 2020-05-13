紐西蘭央行維持利率0.25%不變 擴大購債規模至600億紐幣

紐西蘭央行週三 (13 日) 將關鍵利率維持在 0.25% 不變，符合市場預期。政策委員會宣布將大規模資產購買計畫，擴大至 600 億紐西蘭幣。

儘管利率維持不變，紐西蘭央行表示，如果需要的話，未來仍可能降息，並採取其他貨幣政策工具。央行稱，在可預見的未來，貨幣政策將繼續保持低利率，提供經濟上的重要支撐。

紐西蘭央行利率決議宣布之後，紐幣兌美元急跌 0.86%，報 0.6023 美元。

(圖表取自 investing.com)

紐西蘭央行指出，這波新冠肺炎 (COVID-19) 疫情帶來的全球動盪預計還將持續，因而導致紐西蘭與全球經濟成長陷入困境，就業與通膨下滑。

在紐西蘭政府實施嚴格的防疫措施之下，預計本季經濟將出現史上最大的萎縮。雖然紐西蘭將自明天起逐步解封，但預計失業率仍將激增，經濟可能需要數年才得以復甦，因此需要空前的財政和貨幣政策支撐。

這次另一項重要宣布，是將資產購買規模從 330 億紐西蘭幣，提高到 600 億紐西蘭幣，以援助經濟，央行表示，這是為了迅速大幅度地降低借貸成本。

紐西蘭政府將在 5 月 14 日的預算中，公布其他應對危機的措施，這些措施預計將需要發行大量債券。