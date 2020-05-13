美商務部裁定：中國玻璃器皿獲政府補貼 未來可能徵收關稅

美國商務部週二 (12 日) 宣布了一項終裁決定，認定中國玻璃器皿生產商和出口商，獲得 25.5% 至 320.5% 不等的政府補貼，這一裁決可能為未來徵收關稅鋪路。

美國商務部表示，2018 年從中國進口的玻璃容器的價值估計為 3.708 億美元，商務部還在調查來自中國的玻璃器皿的傾銷行為。

獨立的美國國際貿易委員會 (USITC) 預計將在 6 月 25 日或前後，就從中國進口的玻璃器皿對美國製造商造成損害做出終裁。如果美國終裁維持這一結果，商務部表示，將頒布反補貼關稅令。

美國商務部是在收到美國玻璃包裝聯盟提交的請願之後，於去年 10 月啟動此次調查，美國商務部表示，在總統川普領導下，已加強對美國貿易法的執法，發起了 254 項新的反傾銷和反補貼稅調查，較上屆政府增加 234%。

在這項調查中，美國商務部認為，兩家中國公司廣東華興玻璃與長裕玻璃棲霞分公司，分別取得 27.10% 及 25.46% 的補貼，而欠缺回應的 38 家為 320.53%。整體計算，中國所有生產商和出口商的補貼率為 26.28%。

調查涉及的商品包括玻璃罐、瓶、燒瓶和類似容器。