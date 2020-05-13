畢業季將至 調查：新鮮人平均給薪28K 8年來首見負成長

畢業季將至，但今年許多產業受疫情衝擊，讓即將投入就業市場的 28 萬大專應屆畢業生憂心忡忡，根據人力銀行統計，雖然有 62% 的企業徵才計畫不受影響，不過，整體新鮮人平均給薪微幅下滑至 28106 元，年減 0.43%，也是 8 年來首見負成長。

根據 1111 人力銀行調查，有 62% 企業表示，今年徵才計畫不受疫情影響，38.3% 的企業因此調整徵才計畫，包括延後徵才、新增管道、減少人數等。不過，有近 6 成的受訪企業表示願意進用新鮮人。

調查也發現，疫情對新鮮人的薪資產生影響，企業對整體新鮮人的平均給薪為 28106 元，較去年同期的調查微幅減少 0.43%，也是自 2011 年以來首見負成長，其中大學新鮮人受影響最大，薪資下修 0.69%，來到 27854 元。

1111 人力銀行媒體中心總經理何啟聖指出，根據勞動部統計，無薪假企業較上周暴增 125 家，達 1047 家，人數共 1.9 萬人，連帶也影響到就業人數與勞工的薪資成長。主計總處公布 3 月經常性薪資 42309 元，較 2 月減少 0.01%，39 年來首度出現負成長，薪資成長倒退，自然也拉低企業願意給付新鮮人的薪資。

何啟聖進一步分析，碩士學歷的平均給薪受到影響最小，不但沒有降低反而成長 3.06%，主要的原因在於會進用碩士學歷的企業多是規模較大、體質較佳的企業，在人才進用與敘薪有一定的標準，比較不會因為短期的景氣波動影響給薪。

不過，計畫投入職場歷練的年輕族群也不必過度悲觀，何啟聖表示，根據資料庫顯示，目前有 42.6 萬筆工作機會，其中有近 25 萬筆職缺對工作經驗不設限，佔整體職缺數近 6 成，但今年徵才為避免群聚接觸，不少大型企業改以線上招募的方式求才，新鮮人可多加練習遠距面試增加錄取機會。