〈永豐金股東會〉董座翁文祺完成階段性任務卸任 將回歸政大教書

永豐金 (2890-TW) 今 (13) 日召開股東會，選出新任 7 席董事，董事長翁文祺正式卸任，股東會結束前表示，階段性任務已經完成，他在永豐金三年，確實做到了從公司治理的觀察者、研究者，成為實踐者，以「三心」落實公司治理，卸任後將回歸政大教書。

永豐金今年董事改選從 9 席降為 7 席，改為董事 4 席、獨立董事 3 席，當選獨立董事薛琦、許建基、潘維大，董事上誼文化代表人陳思寬、朱士廷，行遠投資曹為實、葉奇鑫。

不僅大股東何壽川家族全數退出董事會，翁文祺也卸下擔任了三年的董事長職務，此為其在永豐金主持的最後一場股東會，永豐銀行工會代表贈花致意後，翁文祺發表感言表示，離開還是充滿不捨，因為一個三年前的特殊機緣，他來到了永豐金，當時誠惶誠恐，金控就像航空母艦，在這三年裡永豐金掃掉所有陰霾，重現所有的風華，三年前他主持第一次股東會時就有股東跟他說，你這個「門神」要小心，趕快回家。

翁文祺表示，他對公司治理研究二十幾年，過去是宣導者、觀察者、現在是實踐者，體認到公司治理有「三心」，包含安心、放心以及開心。安心就是讓員工可以安心，在永豐金裡安心工作、結婚、生小孩，讓小孩可以上大學、念研究所；放心就是讓主管機關放心，主管機關資源是有限的，希望他們把監理資源少放在永豐身上，而且我們做到了；開心就是讓股東開心。

翁文祺表示，三年前接任永豐金董事長時被媒體封為「救火隊」，雖然他覺得不是很貼切，不過階段性任務完成，救火隊退場是很自然的事情。

對於卸任董事長後的規劃，翁文祺表示，將回歸政大商學院財管系教書，涵蓋資本市場和公司治理。