〈分析〉現在是熊市反彈還是新牛市開啟？美銀給出這個答案

標普 500 指數目前點位已較 3 月 23 日的低點高出近 800 點，約上漲了 30%，這究竟是一波「新牛市的開始」，或僅僅只是由聯準會 (Fed) 的寬鬆政策所帶來的史上最大規模的「熊市反彈」，正引起華爾街各方熱烈激辯。

在定義本波漲勢是新牛市的開始或熊市反彈之前，美國銀行的團隊提出了一些可參考因子，美銀指出，自 3 月 23 日的低點以來，美股主要是由價值股 (Value) 和風險股 (Risk) 主導市場，但對比先前牛市經驗在開始的初期，通常是由低價股 (Low Price) 所領導的，故美銀認為，本次美股的強勢上漲，很可能只是一次熊市裡的死貓跳。

近期由價值 (Value) 和風險 (Risk) 主導市場 (圖片 ：zerohedge)

美國銀行的結論也得到了法國興業銀行 (SocGen) 分析師的 Solomon Tadesse 的支持，Solomon Tadesse 在報告中指出：「在 3 月份美股大跌之後，目前市場出現了強勢飆升，在短短一個月內漲幅達到驚人的 31%，但在未來的經濟基本面臨挑戰之下，漲勢是否能持續令人質疑。」

Tadesse 指出，當前這樣的劇烈反彈往往是熊市反彈，因為回顧市場歷史過去的 150 年中，「從熊市底部恢復的復甦，會包括週期性的低迷和突然的市場崩潰，通常是漸進式的，並在此過程中進行了頻繁的調理。」

Tadesse 進一步表示，如今的經濟基本面更反映出經濟復甦的不確定性，即使將貨幣和財政刺激的巨大支持納入考量，要說全球市場已進入新牛市，卻也令人覺得奇怪。

歷史熊市走勢 (圖片：zerohedge)

Tadesse 指出，在最保守的情境分析下，市場確實在 3 月的拋售中達到了週期性底部，Tadesse 預估，標準普爾 500 指數將在年底時落在 2715 點，低於週二 (12 日) 標準普爾 500 指數收盤的 2870.12 點。

Tadesse 進一步表示，上述分析假設 3 月 23 日的觸底確實反映了週期性底部，並不過，歷史中也出現過熊市最終落在另一個更低的底點，例如 1929 年熊市觸底之後的四個月內，出現驚人的 47% 反彈，但市場隨後在 1930 年 4 月扭轉向下，並在接下來的兩年經歷了慘重下跌。

1929 年熊市觸底後反彈後持續下跌 (圖片：zerohedge)

Tadesse 總結認為，即使貨幣政策降低了經濟跌入最壞場景「螺旋式通縮」，但有鑑於目前商業活動的關閉封鎖，導致供應鏈中斷、總需求崩潰以及恢復經濟的不確定性，出現新的市場底點仍有可能。