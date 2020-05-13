〈財報〉Sony上年度純益大減逾36% 受疫情影響未公布財測

索尼 (Sony)(6758-JP) 週三 (13 日) 盤後公布了最新年度財報，2019 會計年度 (2019 年 4 月至 2020 年 3 月) 索尼純益大減逾 36% ，另外在新冠肺炎疫情影響下，索尼未公布 2020 會計年度之財測，此外，索尼也在財報資料中提到，PS5 會依照原定規劃在今年底上市。

索尼股價在週三 (13 日) 收在每股 7069 日圓，較上個交易日下跌 0.03%。

索尼股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

2019 會計年度 (2019 年 4 月至 2020 年 3 月) 合併財報關鍵數據：

營收報年減 4.7% 至 8 兆 2598 億日圓。

營業利益報年減 5.5% 至 8454 億日圓。

稅前純益報年減 21.0% 至 7994 億日圓。

歸屬公司股東純益報年減 36.5% 至 5821 億日圓。

負責家用遊戲主機 PS4 的遊戲及網路服務部門，以及電視相關的電子產品和解決方案事業部門，在銷售表現出現大幅滑落。

另外，CMOS 相關的影像暨感測解決方案部門則出現大幅增收。

新冠肺炎 (COVID-19) 對 2019 年度營業利益所造成的影響方面，經試算後得到下列結果。

遊戲及網路服務部門：28 億日圓增收。

音樂部門：10 億日圓減收。

電影部門：15 億日圓增收。

電子產品和解決方案事業部門：351 億日圓減收。

影像暨感測解決方案部門：84 億日圓減收。

金融部門：280 億日圓減收。

2019 會計年度 Q4 (1 至 3 月) 財報關鍵數據：

營收報年減 17.8% 至 1 兆 7487 億日圓。

營業利益報年減 57.1% 至 354 億日圓。

稅前淨損報 39 億日圓。

歸屬公司股東純益報年減 85.6% 至 126 億日圓。

Q4 除了電影部門還有影像暨感測解決方案部門的營收出現增加外，其他部門都較去年同期出現衰退。其中，金融部門營收較去年同期大減 2438 億日圓，減幅達 56.6%。

在本年度的財測方面，索尼表示由於新冠肺炎疫情所造成的影響擴大，在目前時間點難以作出合理預測，也因此未發布相關數據。

Refinitiv 針對 18 位分析師的預測數據作出整理後，營業利益的預測中位數落在 7696 億日圓。