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權值股帶頭衝 台股重返10900點 三大法人合賣34.36億元

鉅亨網編輯陳于晴
台股終場上漲 58.8 點，收在 10938.27 點，成交值 1609.34 億元。(鉅亨網資料照)
台股終場上漲 58.8 點，收在 10938.27 點，成交值 1609.34 億元。(鉅亨網資料照)
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台股權值股防疫概念股大立光鴻海台積電

美股四大指數昨日全面下挫，影響台股今 (13) 日開盤走低，下探十日線支撐，盤中隨著權值股走強，帶動指數翻紅，終場上漲 58.8 點，收在 10938.27 點，成交值 1609.34 億元，重返 10900 點、五日線之上，三大法人今日合賣 34.36 億元。

統計三大法人買賣超情況，外資昨日全面大舉調節權值股後，今日持續賣超 47.6 億元，投信則買超 8.43 億元，呈現連六買，自營商買超 4.8 億元。三大法人今日合賣 34.36 億元。

台股今 (13) 日在權值股領軍點火、蘋概、生技防疫與太陽能等族群助攻下，力抗空軍攻勢開低走高，尾盤靠台積電、鴻海、鋼鐵、食品指標股買單積極作價拉高，帶動指數終場上漲 58.8 點，收在 10938.27 點，成交量萎縮至 1609.34 億元。

防疫概念的生技族群持續匯集人氣，泰博獲中研院新冠抗原快篩授權，股價漲停鎖住；瑞基日前成功開發 2 款新冠病毒檢測試劑，股價漲停並創下歷史新高；寶齡富錦也在多單搶進下直奔漲停；高端疫苗、中化生、雃博、亞諾法、中天等生醫股皆獲得買盤青睞。

此外，MSCI 今日公布季度調整，台股在全球標準型指數成分股新增矽力 - KY，全球小型指數則新增合一、茂林 - KY 、宜鼎、金像電及泰山等 13 檔，同步帶動新增個股的表現。