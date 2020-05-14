【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1.Fed 主席鮑威爾認為美國經濟前景風險很大，反對美國走向負利率，警告若不增加政府刺激計畫支出，經濟持續低迷的威脅可能加深。美國聯邦退休儲蓄投資委員會 (FRTIB) 聲明將無限期推遲投資部分中國企業資產。週三美股下跌，跌幅介於 1.55 至 2.17％，美股四大指數短期高檔修正。APPLE 下跌 1.21%，台積電 ADR 下跌 0.33%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）均線：支撐為月線（約在 10,650 點）附近，壓力為半年線（約在 11,160 點）左右。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值大於於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 139 點附近，壓力為 145 點左右，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括半導體、記憶體、PCB、伺服器相關、生技、防疫概念股等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 10 日線之上並創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意第一季季報優、4 月營收佳、5G、半導體、PCB、NB / 伺服器、高殖利率、宅經濟概念股、生技 / 防疫等。

5. 台股本次在 MSCI 全球新興市場指數權重由 12.63％下修至 12.30％，在 MSCI 亞洲除日本指數權重由 13.83％降至 13.52％，至於向來較少變動的 MSCI 全球市場指數權重，則由 1.51％微調為 1.5％。成分股方面，台股在全球標準型指數成分股新增 6415 矽力 - KY，剔除 2915 潤泰全，呈現進一退一替換。

6. 美國總統川普週三把去年 5 月簽署的行政命令延長一年，該命令宣告為因應國家緊急狀態，禁止美國企業使用對國安構成風險的公司所生產的電信設備，以此劍指華為等中國大陸企業。

7. 新冠肺炎疫情重創運動休閒品牌供應鏈，全球製鞋龍頭 9904 寶成集團縮減開支「再開一槍」！繼高階主管減薪與台灣員工放無薪假之後，位於大陸的湖北廠也確定關廠，首波被資遣員工人數多達 4,000 餘人。

8. 日經亞洲評論網站報導，蘋果要求下，中國大陸代工廠立訊將啟動歷年來規模最大的投資，標的為台灣金屬機殼廠 2474 可成，藉此打造新的 iPhone 代工生態圈，顯示蘋果有意尋找 2317 鴻海、4938 和碩、3231 緯創等既有代工廠之外的新夥伴。

9. 高速傳輸 IC 廠祥碩（5269）公告第一季營運成果，在超微（AMD）高速傳輸晶片組拉貨暢旺，帶動單季稅後淨利年成長 82.2％至 4.93 億元，一舉改寫單季歷史新高。對於後續營運，超微預計將在下半年再度推出新產品，屆時祥碩出貨量將可望再度成長。