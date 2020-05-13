【群益投顧】無懼前夜美股大跌、MSCI連降台股權重，權值三王領軍大盤開低走高收紅

一、盤勢分析

雖然周二美股重挫，不過台股 (似在昨日已相當程度領先下跌下) 今天以小跌開出後，在鴻海開高攀高，以及大立光與台積電等權重股開低後由黑翻紅等帶動，大盤指數 10 點過後由黑翻紅。盤面焦點部分，MSCI 明晟權季度調整於台北時間今 (13) 日凌晨公布季度調整，指數權重調整部分，台股在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 12.63% 下調至 12.3%，調降幅度為 0.33 個百分點，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 13.83%% 下調至 13.52%，調降幅度為 0.31 個百分點，在「MSCI 全球市場指數」權重由 1.51% 下調至 1.5%，下修 0.01 個百分點；台股在三項指數權重均遭調降，其中台股在 MSCI 全球新興市場指數、MSCI 亞洲除日本指數已連 5 次遭下調權重。成分股調整部分，MSCI 全球標準指數中，台股各增刪 1 檔股票，新增矽力 (6415-TW)、刪除潤泰全 (2915-TW)；全球小型指數成分股中，新增凌華 (6166-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、華擎 (3515-TW)、嘉晶 (3016-TW)、茂林 - KY(4935-TW)、金像電 (2368-TW)、和潤企業 (6592-TW)、宜鼎 (5289-TW)、敦南 (5305-TW)、帆宣 (6196-TW)、合一 (4743-TW)、潤泰全 (2915-TW)、泰山 (1218-TW) 等 13 檔；剔除英利 - KY(2239-TW)、恒耀 (8349-TW)、矽力 - KY(6415-TW) 等 3 檔。調整結果 5/29 收盤後生效。

二、盤勢預估

台股當中獲 MSCI 全球小型指數新增為成分股的個股今日漲多跌少，相對盤勢強勢，其中生技股合一 (4743-TW) 開盤不久便強攻漲停，一方面顯示市場避險情緒偏濃 (生技常被市場視為具避風港概念的族群)；再方面，階段以題材炒作為主、折射出基本面挹注相對不足的盤面結構；對應今日盤勢結構，除了持續以生技為主的泛防疫概念股表現最為強勢外，10 元上下的低價 "水餃股"，也成為盤面強勢焦點，今日包括華冠 (8101-TW)、錸德 (2349-TW)、同泰 (3321-TW)、茂迪 (6244-TW)、連宇 (2482-TW)、宏遠 (1460-TW) 等多檔 10 元上下低價股 (盤中) 飆上漲停。市場傳蘋果將來台投資百億蓋新廠，鎖定 MiniLED 與 MicroLED 兩大技術。據 TrendForceLED 研究最新報告顯示，隨著蘋果推動 MiniLED 背光技術的進展，預計將帶動其應用發展，2025 年整體 MiniLED 背光估計在 IT 產品的滲透率將達 18%，可望帶動相關供應鏈需求成長。市場關注蘋果搶進 MiniLED 領域的商機題材；錸德 (2349-TW) 因旗下錸寶 (8104-TW) 跨足 MicroLED，成為間接受惠股，股價連 3 交易日飆漲。嘉晶 (3016-TW) 獲 MSCI 納入全球小型指數成分股，今日股價強攻漲停；嘉晶首季獲利年增 14.98%，EPS 僅 0.08 元，不過市場期待嘉晶與母公司漢磊 (3707-TW) 近年積極布局的 SiC 製程領域，在 5G 基建建置需用到耐大電流及高功率的功率元件，嘉晶 600V～1200V 的 4 吋及 6 吋 SiC 磊晶矽晶圓已可出貨，可望搭上 5G 熱潮，挹注後續營運。

三、強勢股

電子：

技嘉 (2376-TW)、嘉晶 (3016-TW)、錸德 (2349-TW)、聯合再生 (3576-TW)

非電子：

中化生 (1762-TW)、寶齡富錦 (1760-TW) 亞諾法 (4133-TW)、高端疫苗 (6547-TW)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據