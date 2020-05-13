〈華碩法說〉匯損干擾Q1純益年減近6成 EPS 1.2元寫轉盈後新低

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (13) 日舉辦線上法說並公布首季財報，營益率達 4.5%，本業表現持穩，惟業外匯損干擾，單季匯損 19 億元，幾乎吃掉大半本業獲利，衝擊首季稅後純益僅 8.88 億元，季減 66.35%，年減 59.4%，每股純益 1.2 元，寫去年第 1 季虧轉盈後以來新低。

華碩今年第 1 季品牌合併營收 640.43 億元，季減 28.27%、年減 23.3%，毛利率 16.45%，季增 3.3 個百分點、年增 4.96 個百分點，營業淨利 28.8 億元，營益率 4.5%，季增 3.39 個百分點、年增 3.43 個百分點；稅後純益 8.88 億元，季減 66.35%，年減 59.4%，每股純益 1.2 元。

華碩首季獲利幾乎全被業外損失吃掉，業外虧損 16.32 億元，匯損就有 19.06 億元，拖累首季財抱表現。

華碩前年第 4 季因打掉手機事業虧損，單季盈轉虧，稅後虧損 28.19 億元，每股虧損 3.8 元，甩開包袱後，去年每季稅後純益都維持 16 億元以上水準，第 3 季單季稅後純益更高達 56.33 億元。

只不過，到今年第 1 季，產業進入淡季，但新冠肺炎疫情推升在家上班需求成長，不過各國積極灑熱錢，造成新台幣急升值，短期急遽升值的影響下，變成科技廠避險不及，華碩首季業外反成獲利壓力來源。

華碩去年開始啟動營運體質計畫，包含整改虧損手機業務，預計今年第 2 季調整結束，今年看好電競、輕薄筆電將成兩大動能，在產品及營運管理改善也逐步見到效益，但貿易戰、疫情、處理器供貨尚不穩定，是短期較大營運風險。

華碩預期，第 2 季筆電出貨可望季增 3 成，零組件與周邊產品將季減 1 成；今年首季產品營收比重中，個人電腦占 62%、零組件則占 38%，依出貨地區來看歐洲占 40%、亞洲占 38%、美洲則占 22%。