寵物萌經濟迎黃金年代 資本市場新嬌點

全球瘋寵物，到 2024 年時，寵物食品商機將超越巧克力糖果。在台灣，今年下半年狗貓數，也將超越 15 歲以下小孩的人口數，台灣正式進入寵物產業的黃金年代，龐大市場帶來全新的投資機會。

全球寵物商機愈來愈夯，專攻寵物商機的公司逐年壯大，除了出現掛牌公司外，與寵物主題相關的基金、ETF 也陸續問世，與寵物相關的國外基金更創下歷史新高。

《財訊》報導指出，基金績效表現證明了寵物產業的趨勢性，不僅躋身其列的台灣福壽公司、ABC-KY 等多家食品、生技公司後市看好；安聯投信今年更推出聚焦趨勢主題的基金，其中包含寵物經濟相關產業，可望帶動新一波的投資熱潮。

根據研調機構 Modor Intelligence 估計，2017 年全球寵物食品市場規模已來到 187 億美元，並將持續以年複合成長率 5.03% 成長。另一研調機構歐睿國際更預測，2024 年全球寵物食品的產值幾乎可媲美巧克力糖果市場的規模，高達 1150 億美元。

而這僅僅是寵物商機中的一環，另外還有寵物醫療照護、保險等需求，在眾多國際研調機構的眼裡，未來幾年都是呈現明確向上的趨勢。

(財訊提供)

根據《財訊》報導，台灣 580 億元的寵物產值，也吸引各路人馬積極挺進。台灣寵物產業以中小企業居多，剛開始先以進口為主，到了後期台灣廠商發現自身有製造能力，逐漸出現國產；今年寵物隻數和幼童人數黃金交叉的關鍵時刻出現，一定會有更多的大廠切入。