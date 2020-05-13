航運巨頭Maersk估今年貨櫃需求萎縮 Q2業務減逾20%

總部位於丹麥的航運巨頭 A.P. Moller-Maersk (快桅，馬士基) 週三 (13 日) 警告，受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，全球貨櫃運量將大幅下降。

受前景看壞影響，Maersk 股價週三 (13 日) 歐股開盤後立刻下挫逾 5%，此前 Maersk 股價曾在 3 月份跌至 10 年低點，之後反彈大漲近 33%。

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Maersk 執行長 Soren Skou 發表聲明表至，由於全球需求繼續受到重大影響，公司預計第二季所有業務量將下降，降幅可能高達 20-25%。

受疫情影響，全球貨櫃運輸不振，因為全球供應鏈遭受破壞，由中國開始，全球的企業及工廠活動均受衝擊。

Maersk 將今年全球貨櫃需求預測，從先前預估的 1-3% 成長，下修為陷入萎縮。

Maersk 表示，為了應對貿易放緩，防止運費下降，今年第一季取消了 90 多趟航班，占總運力的 3.5%，預計第 2 季還將取消約 140 次航班。

根據 Maersk 公布的財報，今年第 1 季 EBITDA (利息、稅項、折舊及攤銷前利潤) 成長 23%，至 15.2 億美元，略高於公司 3 月份的財測。但基於疫情造成不確定性，公司暫停了全年財測。

這家全球最大的貨櫃運輸公司發布的營收為 95.7 億美元，低於分析師預估的 95.9 億美元。