〈群聯法說〉Q1純益季增5成 每股賺9.63元 寫新猷

快閃記憶體控制晶片商群聯 (8299-TW) 今 (13) 日公告首季財報，在 SSD 需求強勁、記憶體控制晶片需求增溫下，營運攀揚，單季毛利率達 30.04%，寫近 3 年高點，稅後純益 18.98 億元，季增 51.7%，年增 1.15 倍，每股純益 9.63 元，創單季新高。

群聯第 1 季營收 128.67 億元，季減 2.3%，年增 37.71%，毛利率 30.04%，季增 3.64 個百分點，年增 7.62 個百分點，營益率 13.85%，季增 3.65 個百分點，年增 2.42 個百分點；稅後純益 18.98 億元，季增 51.7%，年增 1.15 倍，每股純益 9.63 元。

群聯表示，第 1 季雖然在肺炎疫情蔓延下，中國與歐美地區陸續調整防疫佈署，但因疫情蔓延時間差異，加上全球客戶陸續補貨避免斷炊，且群聯主要產線均在台灣，因此逆勢成長擴大市占率，在 SSD 需求強勁、記憶體控制晶片需求增溫下，帶動單季營收與獲利攀高。

從營收占比來看，群聯第 1 季消費性模組產品營收占比 55%，控制晶片 21%，工控及嵌入式模組產品 17%，IP 授權、設計服務及其他 7%。