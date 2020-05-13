醫院提升藥品庫存 永信Q1每股賺0.96元 創同期新高

原料藥廠永信 (3705-TW) 今 (13) 日公布第 1 季財報，受惠新冠肺炎疫情，醫院、通路商增加庫存，稅後純益 2.55 億元，季增 5.8%、年增 52.69%，每股純益 0.96 元，創同期新高。

法人認為，雖然終端需求拉貨力道強勁，但疫情導致運輸成本增加，永信全年營運將持平去年或小幅成長。

永信第 1 季營收 19.85 億元，季減 12.79%、年增 10.7%；毛利率 46.13%，季增 1.61 個百分點、年減 0.34 個百分點；營利率 14.77%，季增 3.15 個百分點、年增 4.28 個百分點。

永信受惠醫院、藥局、通路商等均積極提升藥物庫存量，從過去 3-6 個月庫存量，提升至半年、一年，不過儘管終端需求提升，但受疫情影響，多國封城、運輸受阻導致成本增加、原料無法進出口，將成短期營運痛點。

東洋今日公布 4 月自結，營收 3.56 億元，月減 13.74%、年減 0.69%；營利率 27.85%，月減 1.82 個百分點、年增 0.02 個百分點；稅後純益 7717 萬元，月減 28.5%、年減 7.37%，每股純益 0.31 元。

東洋累計前 4 月營收 14.49 億元，年減 1.89%；營利率 26.42%，年減 3.55 個百分點；稅後純益 3.3 億元，年減 12.47%，每股純益 1.33 元。

東洋營收占比方面，癌症相關用藥約占 50%、抗生素約占 20%、海外代工則約占 20%，東洋睽違 2 年再度取得國內公費流感疫苗招標案，並將首度搶進自費疫苗市場，營運添新動能。