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【胡一帆專欄】中國央行數字貨幣CBDC即將問世

胡一帆
中國央行傳出即將發行全球首個央行數字貨幣，蘇州、深圳、雄安和成都將是 DCEP 首批落地試點城市。(圖：AFP)
中國央行傳出即將發行全球首個央行數字貨幣，蘇州、深圳、雄安和成都將是 DCEP 首批落地試點城市。(圖：AFP)
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中國數位貨幣央行DCEP區塊鏈匿名性胡一帆

近期媒體廣泛報導中國央行即將發行全球首個央行數字貨幣（CBDC），名為數位貨幣 / 電子支付（DCEP）。4 月中，有網路截屏顯示，中國農業銀行正在對央行數字貨幣 DCEP 錢包進行內部測試，而蘇州、深圳、雄安和成都將是 DCEP 首批落地試點城市。

除商業銀行之外，其他參與方如電信公司、協力廠商支付也可能成為仲介機構的選擇之一。這表明，數字貨幣將採取雙層機制，央行擔任貨幣發行方，而商業銀行及支付機構則分銷數位貨幣至電子錢包使用者手上。

中國 DCEP 路線圖

在央行數字貨幣發展上，中國央行居於領先地位。中國央行對法定數字貨幣的研究始於 2014 年，接著央行轄下的數位貨幣研究所於 2016 年成立，研究數位貨幣的應用可能性，當時加密貨幣開始獲得市場廣泛關注。2017 年，央行與幾家商業銀行通過數位商業票據交易來對數位貨幣進行測試。據國際清算銀行（BIS）稱，其他央行也表示對數字貨幣感興趣，中國 2014 年的測試可謂全球先行。

2019 年標誌著另一個里程碑。臉書（Facebook）於 2019 年 6 月宣佈將推出加密貨幣 Libra 。雖然 Libra 仍在早期階段，但私人加密貨幣引起市場廣泛關注。同時，這也讓許多央行警醒，加快研究央行數位貨幣的腳步，以支持貨幣體系控制以及維持主權貨幣的吸引力。

2019 年底，中國央行官員正式宣佈數字貨幣準備工作已大致就緒。2020 年一項 DCEP 試點項目正式出臺。中國央行及其附屬機構共申請了將近 80 項數字貨幣專利，而讓數位貨幣在可見的未來發行和流通的立法進程也正在進行中。

瞭解中國 DCEP

中國的 DCEP 是由主權國家發行的基於區塊鏈技術的貨幣。簡而言之，中國的 DCEP 是實物現金（即硬幣和銀行紙鈔）的數位化形式，也就是流通中的貨幣（M0）的替代品。DCEP 是由中國央行提供信用擔保的法定貨幣，與人民幣 1:1 等值兌換，這明顯不同於比特幣等現有加密貨幣加密貨幣的主要問題是不被主權國家承認，也不受主權國家監督，導致其價值波動極大。此外，與去中心化和高度波動的加密資產不同，DCEP 不能用於投機。

與 M0 類似，DCEP 不計付利息，由中國央行背書發行，實質上屬於央行負債。DCEP 交易具有可追蹤性，因此可以減輕洗錢和非法融資等紙幣交易的風險，DCEP 在遠程支付中也比現金更為方便。

我們認為 DCEP 綜合了實物現金和加密貨幣的優點。例如，DCEP 擁有加密貨幣的發行 / 存儲成本低、匿名性和可追蹤性的優點，同時又具備法定地位、面值相對穩定等實物現金的優點。與加密貨幣不同的是，DCEP 是一種由主權國家集中發行的貨幣，而非通過挖礦方式發行。

與傳統的電子支付方式相比，DCEP 在「有控制的匿名性」意義上是一種更先進的支付選擇。這包括 DCEP 交易資料由中國人民銀行集中控制，而且僅人民銀行可見，如無用戶的許可，所有其他的交易參與者都不能追蹤底層的 DCEP 使用者或其交易歷史。從這個角度來看，DCEP 具有比電子支付方式更好的使用者隱私保護功能。

最後，DCEP 支持離線點對點付款 / 轉帳，不需要依賴互聯網。而現有的協力廠商支付應用（微信支付和支付寶）在各自的網路平臺上運行，相互之間並不相容。

DCEP 有哪些機會和挑戰？

隨著 DCEP 等央行數位貨幣的重要性逐漸上升，將在貨幣政策、金融系統以及人民幣國際化三個方面帶來機會，也帶來挑戰：

貨幣政策：DCEP 仍處於試驗階段。鑒於其具有可控匿名性，DCEP 能夠加強對資金流動的監管。這將有助於政府打擊貪污腐敗和洗錢等非法活動。不過，一旦 DCEP 廣泛使用，可能將影響到傳統貨幣政策的執行和傳導。我們認為，中國的 DCEP 是否將被廣泛接納，部分取決於是否支付利息。中國人民銀行似乎對 DCEP 是否支付利息保持開放的立場。不過，我們認為 DCEP 起初可能將不計付利息，以避免減弱銀行的金融仲介功能。

金融服務和金融穩定：金融科技和區塊鏈技術擴大了金融生產力並促進了創新，讓金融體系變得更高效、更方便，而成本更低。DCEP 的推出應進一步推動中國使用數位貨幣。截至 2019 年，移動支付用戶普及率達到 80% 以上，但這些用戶僅占總人口的近 50%。DCEP 無法在短期內改變這種動態，但是那些傾向於可控匿名性或由央行擔保付款（可能在任何平臺上都有效）的人可能有更多理由使用這種貨幣。這表明 DCEP 將吸引協力廠商支付應用程式的新使用者和現有用戶同時使用 DCEP 和其他方式。

不過，包括 CBDC 在內的新電子錢也可能對維持金融穩定帶來挑戰。這些挑戰並不局限於中國，一些議題可能變得對各國央行來說都具有爭議性，例如如何完善現行金融體系、如何協調全球制度、如何強化金融基礎設施以及如何保護隱私和安全性等。

人民幣國際化：DCEP 目前的主要宗旨是成為國內小額交易的主流，但在中國領先的技術和互聯網支付體驗的支援下，它也可能在長期內促進人民幣的國際化。2019 年中美爆發貿易衝突以來，中國考慮在現有 SWIFT 體系之外建立跨境人民幣交易網路，以避免潛在的美國制裁風險。DCEP 如果得到廣泛接受和全球使用，將是 SWIFT 的潛在替代選擇，但許多技術問題和國際協調還有待逐步解決。

專欄為個人立場，與鉅亨網無關