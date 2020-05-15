【馮冠華專欄】美股大玩過山車 估計今天港股最少應可喘穩

5 月 15 日推介 - 華虹半導體（1347）

1）上日港股市況總結：恆指週四低開低走，指數以 24038 點開出，下跌 142 點，之後在 A 股低走下，跌幅曾擴大至 390 點，低見 23790 點，最終以 23830 點收盤，下跌 351 點。成交金額按日上升約 15% 至 1187 億 。（若扣除中國飛鶴（6186）的大額上板，成交則按日上升約 10%）港股通南下維持淨流入，金額上升至約港幣 41 億。滬深股通北向轉為淨流入，金額約人民幣 13 億。藍籌 3 升 47 跌。

板塊方面，半導體、宅經濟及新經濟、彩電及物管股表現較好。做空方面，比率回落至 12.8%。牛熊證街貨最新比例為 47:53，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 81:19。重貨區方面，熊證仍在 25000-25099，牛證下移至 23400-23499。恆指夜期報 23722 點，上升 37 點，低水 108 點，港股 ADR 上升 42 點，相當於恆指 23872 點。

簡評：川普週三晚在推特的仇中發文，另外又延長華為及中興的「封殺令」，結果變成另一次「恐襲」中港股票市場。恆指低開低走，錄三連跌並再次失守 24000 點及多條移動平均線，跌市成交上升，不是好現象，可幸是做空比率急降，情況未至太壞。在跌市下，市場繼續兩極化，個別板塊及個股表現依舊出色。強者越強的現象，筆者認為一個較合理的解釋是，基金經理瘋狂追捧造好板塊及個股，免得其管理基金表現落後於對手，也懶理價值投資。

天價的物管股、未有收入及盈利的生物科技股、部分醫藥及醫療器械股，與及仍在虧損期及筆者早前常常推介的美團點評（3690）及平安好醫生（1833）等，相信這些公司的現價，均不是基本因素可輕易計算出來的。持有或欲投資此類公司，還是多加注意風控。

騰訊（700）績後獲多間大行調高目標價，但股價在高開創 52 週新高後，卻被大盤不佳而拖下，最終只能微升收盤，這樣的走勢，筆者估計也和市場的氣氛不佳，誘發獲利平盤所至；若市況回穩，相信股王仍是恆指領漲的火車頭，亦比上文提及的公司穩健。中芯國際（981）在績後表現更搶鏡，芯片國產化概念加上季績數據支持，股價在回歸 A 股前應有條件繼續瘋狂。留意，同業華虹半導體（1347）盤後公佈了預期失望的第一季業績，但公司第二季指引，包括環比銷售增長及毛利率回升均屬正面。現價又有留意價值。

相比川普早前威脅提升關稅所帶來恆指的跌幅，昨天的下跌算是溫和；或許市場已開始適應總統先生的大嘴巴，又或是已洞悉他收買選票的技倆，無論如何，筆者仍深信他沒有把握真的和中國對立，但在大選前仍會不斷拋出仇中言論，市場也會因他的言行舉止而維持極其波動。

午夜執筆時美股已收復了不少早段的跌幅，一覺醒來變成大升逾三百點，估計今天港股最少應可喘穩，但由於恆指現價較貼近牛證重貨區 23400-23599，要提高警覺屠牛風險。

2）美股上日市況總結：美股三大指數先跌後回升，當中道指早段曾下跌 458 點，收盤卻倒升 377 點或 1.62%。標指及納指則分別上升 1.15% 及 0.91%。十年期債息回落至 0.617%。美匯指數上升至 100.26。紐約期油上升至 27.56 美元。恐慌指數 VIX 回落至 32.61，黃金上升至 1739.1 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：長實（1113） 發盈警，預告集團截至 6 月 30 日止六個月的股東應佔溢利較 2019 年同期出現大幅下調。原因包括香港物業銷售收益較 2019 年同期減少，儘管部分已由季內較高的內地物業銷售收益所抵銷。

同時香港的疫情影響所及，季內的酒店業務錄得收益貢獻負數。英國的英式酒館亦因應疫情而暫停營業，經扣除融資成本後錄得收益負數，加上所持上市房地產投資信託權益的市值大幅下降，因此估計，若有關情況在第二季持續，今年上半年度股東應佔溢利大幅下調。

華虹半導體（01347）公布，截至 3 月底止，首季盈利 2031.4 萬元 (美元 ‧ 下同)，按年下跌 57.2%，毛利率 21.1%，每股盈利 1.6 仙。期內，銷售收入 2.03 億元，按年減少 8.11%。該公司預期，第二季銷售收入約 2.2 億元，毛利率約在 22% 至 24% 之間。

內地湖南有嬰兒飲用疑是假配方奶粉「倍氨敏」後頭骨發育畸形，再現「大頭娃娃」事件。有內媒指，涉事生產商湖南唯樂可健康產業的大股東兼實際控制人肖詩弧曾為澳優 （01717） 高層，亦為澳優有份持股的美優高乳業控股股東。澳優急澄清指，美優高僅是澳優的經銷商，無任何股權關係，澳優與大頭娃娃事件沒有關係。澳優昨天曾挫逾 5%，收市則倒升 1.4%，報 16.36 元。

4）新股訊息（經濟日報）：沛嘉醫療（9996）及建業新生活（9983） 今天正式上市，昨天暗盤，沛嘉醫療表現較好，收報 25.3 元，較招股價 15.36 元飊逾 6 成。建業新生活收報 8.28 元，較招股價 6.85 元升逾 20%。

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