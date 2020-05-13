蔡明彰分析師觀點：不畏疫情上修2020年EPS的成長股

今天報告的主題是「不畏疫情上修 2020 年 EPS 的成長股」。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，新冠肺炎是世紀的災難，實體經濟受到了重創，台灣上市櫃公司前四月的營收 10.11 兆元，年減 5.66％，但是出現了二極化，年增最大的三大族群，半導體 24.9％、電子通路 11.8％、資訊服務業 8.5％，這三大族群在前四個月的營收居然逆勢大幅成長，理由在於持續轉單的利益加上居家辦公的遠距商機。

但是，也有年減的三大族群，觀光年減 34.2％、油電燃氣衰退 25.7％、塑膠也衰退 23.2％，最主要是在全球封城效應之下，旅遊、原油受害最大，台灣第一季的 GDP 主計總處預估只有 1.54％，估全年下修到保 1％，不過更大的衝擊在第二季，因為台灣最大的市場是在美國，美國第一季 GDP 衰退 4.8％，但是估計在第二季將會更進一步衰退到 30％，所以一定會對台灣第二季跟全年的經濟成長率呈現了大幅的下修。

就舉一個例子，紡織股王儒鴻 (1476-TW)，二大主力客戶 Nike 跟 Lululemon，在第三季的訂單估計大減 50～60％，第一季的 EPS 2.54 元，創下十二季的新低，全年 EPS 下修到 10 元，較去年的 15.67 元，年減高達 36％。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，台股的話，攻年線的下一步怎麼走？台股的確非常強悍，領先全球股市，站上年線，但光靠 520 的題材不夠，因為 520 之後，難道繼續漲嗎？大家不會出貨嗎？假如只靠內資來軋外資，要知道今日的空頭是明日的多頭，因為放空的人遲早要回補才能賺錢，所以軋死空頭，無異殺雞取卵，所以長久之計要靠業績、要靠成長。

在第一季財報數字公告之後，加上第二季的展望，挑出了十家的公司，在疫情嚴重的衝擊之下會逆勢調高 2020 年的財測 EPS，分別是京元電子 (2449-TW)、金像電 (2368-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、泰鼎 - KY(4927-TW)、中美晶 (5483-TW)、宜鼎 (5289-TW)、宣德 (5457-TW)、瑞耘 (6532-TW)、健策 (3653-TW)、致新 (8081-TW)。股價越漲反而本益比越低，這十檔的公司都符合這個條件，為什麼？

最主要是全年度的 EPS 上修，所以本益比反而會低，5 月 15 日台股第一季財報截止公告，下階段的火車頭非成長股莫屬，因為業績是王道，成長硬道理。

我們舉幾個例子，電子之母就是印刷電路板 PCB，找到對的產品，有潛力的市場，努力做出與同業經營的差異化，第一個我們來看金像電，過去以 NB 板、光電板為主，但是現在這幾年轉型到高利潤的伺服器板、網通板，從 2015 到 2019 年，平均每年的 EPS 只有 0.12 元，但今年第一季就高達 0.74 元，全年上修到 3 元，這個獲利將會創下歷史的新高，今年的股價已經大漲了一倍。

另外，臻鼎 - KY 旗下的子公司鵬鼎控股，深耕發展有潛力的大陸市場，橫跨了蘋果跟華為 PCB 的供應鏈，2019 年鵬鼎控股掛牌以來，在大陸股市大漲了 108％，市值 1,000 億人民幣，折合新台幣 4,300 億元，這是全球市值最大的 PCB 廠，臻鼎 - KY 持有鵬鼎控股的 72％，第一季的 EPS 0.97 元，擊敗了市場的預期，全年的 EPS 上修到 10.8 元，鵬鼎控股的話，第一季的淨利年成長了 66％，這是臻鼎 - KY 獲利大幅成長的主要原因。

再過來，有轉單利益是泰鼎 - KY，這是泰國第一大的 PCB，現在部分國際企業開始將產能移出中國，往東南亞生產，所以山不轉路轉，路不轉人轉，泰鼎 - KY 終於等到了收割，第一季的 EPS 高達 1.5 元，全年的 EPS 也上修到 5.5 元。

另外，這次在 IC 設計當中，第一季財報繳出最整齊、最令人訝異的成績單就是電源管理晶片 PMIC，PMIC 三雄包括了矽力 - KY(6415-TW)、昂寶 - KY(4947-TW)、致新，都在第一季的財報繳出了令人難以置信的好成績。

說到了致新，它的面板佔營收 39％，筆電佔了 19％，二個合計 58％，居家上班、遠距商機讓它第一季的 EPS 是 2.73 元，九年半的新高，全年上修到 10 元以上，下半年重啟經濟，電視的需求會增加，轉投資的類比科 (3438-TW)，在第一季由虧轉盈，創下五年來單季的 EPS 新高，所以致新全年度的展望趨向於樂觀。

另外，我們也要尋找世界級的龍頭大廠，像宜鼎，這是全球工控記憶體的龍頭廠，物聯網、車聯網，對工控記憶體的需求大增，從 2017 年開始，每年的 EPS 賺一個股本，第一季的 EPS 是 3.88 元，全年估計 14～15 元，毛利率 30％以上，超過了一般的記憶體水準。

最後，站在巨人的肩膀上，就是宣德，宣德的母公司立訊精密，市值 2,493 億人民幣，相當於鴻海 (2317-TW)，立訊精密老闆王來春曾經在富士康當女工，傳奇創業致富的故事，立訊精密上市以來，20 年漲了 20 倍，現在蘋果的 AirPods 當紅的穿戴裝置無線藍牙耳機，60％的訂單由立訊精密負責，立訊精密海外的產能不足，在台灣從 2012 年入主宣德，當時宣德的股價只有 4.95 元，如今 70 多元，漲升將近 20 倍，立訊精密的話，在 2012 年股價也只有 3 元多的人民幣，如今已經 40 幾元。此外，傳蘋果要求立訊精密與可成結盟對抗鴻海富士康，若屬實，立訊精密將在未來取代鴻海成蘋果最大組裝廠。所以立訊精密的成長就會帶動宣德的成長，其餘相關的股票，獲利 EPS 上修都可以參考資料。

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