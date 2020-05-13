長榮航首季虧損寫8年來最慘 航空雙雄合計虧掉超過50億元

在新冠肺炎疫情衝擊下，航空業今年以來業績一片慘綠，華航 (2610-TW) 日前公布第一季大虧近 38 億元、創 2009 年來最慘，長榮航 (2618-TW) 今 (13) 日公布的財報也相當慘澹，單季稅後虧損 12.21 億元，創 2012 年第一季以來虧損最大，每股純損 0.25 元，寫 2017 年第一季來最低，合計航空雙雄第一季就虧掉了 50.21 億元。

長榮航第一季合併營收 302.33 億元，年減 31.77%，營業毛利 26.6 億元，年減 62.01%，毛利率 8.8%，年減 7 個百分點，營業虧損 4.45 億元，年減 112.52%，營業利益率 - 1.47%，年減 9.49 個百分點。

長榮航說明，第一季全球航空業陷入停滯，客機大量停飛，客機腹艙運能斷崖式跌至谷底，客運運量減少 26.1%，營收 186.44 億元，年減 28.1%，貨運營收則逆勢成長，達 63.79 億元，年增 4.8%，反映防疫相關物資貨運量推升運價上漲，單位收益增加 7.5%，不過仍無法彌補客運下滑的缺口。

展望第二季，由於 5 月底前暫停出團禁令未解除，航空業表現仍低迷，長榮航 4 月合併營收續較上月下滑 13.21%、年減 62.34%，法人認為，疫情衝擊第一季的半個季度，第二季已確定有 2 個月份客運多處斷炊狀況，預料本季將持續探底，待疫情緩和後客運回穩狀況。

長榮航董事會今日也決議發行國內第四次無擔保轉換公司債，發行總面額新台幣 100 億元整為上限，長榮航說明，取得資金將用以償還銀行借款和公司債。