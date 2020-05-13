〈華碩法說〉筆電、手機新品下半年亮相 手機業務三年獲利目標不變

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (13) 日舉辦線上法說，第 1 季在主板、顯卡、電競產品帶動下，營運優於預期，但手機仍在新舊產品交替期，業務尚未轉盈，共同執行長許先越表示，轉型三年獲利目標不變，將在第 2 季底、第 3 季初推出第三代 ROG 手機，目標較前一代出貨成長 3 成。

許先越表示，華碩切入電競手機市場，出貨表現符合預期，雖然首季受疫情影響，但仍將按照計畫在今年推出第三代新機，估出貨將較前一代成長 3-5 成。

華碩第 1 季舊手機營收 14.17 億元，因先前預留提列費用，因此有一定程度的迴轉認列約 3.16 億元，新手機營收則達 9.47 億元，但營業虧損約 6.13 億元。

展望下半年，許先越表示，除將推出第三代 ROG 手機外，在商用、創作者系列下半年也預計會推出一系列新品。

許先越表示，全球面臨新冠肺炎 (COVID-19) 黑天鵝，但華碩持續從市場動態變化、擴張事業、聚焦成長業務三方向前進，把握電競筆電、電競手機、創作者、在家工作商機，並投入 AI、IoT 市場，也將控管營業行銷費用，改善效率，並調整產品因應市場需求、保持企業營運彈性

另外，因應疫情，許先越指出，近期也跟桃園醫院、慈濟醫院合作，運用智慧穿戴裝置、大數據，發展智慧醫療，在遠距方面，則捐贈 100 支 ASUS ZenFone Max 給偏鄉教育基地。