智邦Q1純益年增36% EPS 1.86元寫同期最佳

網通設備大廠智邦 (2345-TW) 今 (13) 日公告首季財報，稅後純益 10.32 億元，季減 4.3%、年增 36%，每股純益 1.86 元，創同期新高，展望未來，智邦抱持積極審慎的看法，對外拓展新市場、對內則持續提升經營效率，改善體質。

智邦第一季營收 117.24 億元、季減 16.4%、年增 5%；毛利率 19.3，年增 1.3 個百分點；營益率 9.5%，年增 0.9 個百分點；稅後純益 10.32 億元，季減 4.3%、年增 36%，每股純益 1.86 元。

智邦第一季雖然新冠肺炎疫情爆發，對全球經濟造成影響，但在交換器等產品需求暢旺，加上產品組合優化，單季營收及獲利均繳出歷年同期最佳。

不過，智邦 4 月部份客戶因疫情影響，拉貨動能放緩，加上主要零組件交期不順，月營收 40.71 億元，月減 12.6%，年減逾 1 成，但法人估，5 月狀況可望緩解，回升至 3 月 46 億元的水準，月增估逾 1 成。

智邦執行長暨總經理馬思睿 (Edgar Masri) 則強調，新冠肺炎疫情帶來的影響將非常深遠，對未來營運抱持積極但審慎的看法，除了持續因應在家工作等防疫需求導入通訊工具應用外，並持續往更高階的技術發展、謹慎投入開發新市場。

此外，智邦對內也持續消除效率不佳的經營環節、加速拔擢年輕世代，建立更具韌性 (resilient) 的營運模式，以因應整體大環境變化對營運造成的不確定風險變化。