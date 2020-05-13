雙引擎發動 力旺Q2起成長加速 動能將延續至明年

矽智財廠力旺 (3529-TW) 今 (13) 日舉辦線上法說會，展望後市，總經理沈士傑指出，受惠 OLED 驅動 IC、PMIC(電源管理 IC)的權利金成長態勢明朗，第 2 季起營收年增率將擴大，且動能可望一路延續至明年。

沈士傑表示，第 1 季權利金在 OLED 驅動 IC 客戶量產挹注下，權利金業績寫新高，營收也同創高，獲利則因業外收益收斂，較去年微減 0.23%，但仍創歷史第三高。

沈士傑指出，受惠 OLED 滲透率續揚，加上客戶量產動能延續，OLED 面板驅動 IC 權利金收入將續揚，PMIC 也因客戶採用較先進製程，銷售單價提升，有助權利金成長動能延續至明年，另外，NeoPUF 在加密安全性趨勢帶動下，已陸續導入 AI、IoT 應用，相關權利金也可望優於去年。

展望後市，沈士傑看好，機上盒、網路服務供應、DRAM 等應用將陸續發酵，並在未來幾年逐步貢獻營收。

對於疫情影響，沈士傑認為，由於公司屬研發設計為主，因此不需購買原料、設備，業務風險低，且全體員工都在台灣，受疫情衝擊小。

力旺第 1 季營收 4.15 億元，季增 14.64%，年增 5.16%，毛利率 100%，營益率 46.69%，持平上季，年增 0.59 個百分點，稅後純益 1.77 億元，持平上季，年減 0.23%，每股稅後純益 2.28 元。