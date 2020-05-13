美容股Q1兩樣情 雙美EPS 1.03元創同期新高 麗豐寫近1年低點

生技美容股雙美 (4728-TW) 與麗豐 - KY(4137-TW) 今 (13) 日公布第 1 季財報，兩家業者都以中國為業務重心，不過雙美受惠醫美需求回溫，膠原蛋白植入劑拉貨力道加大，稅後純益 5630 萬元，較上季虧轉盈、年增 148.34%，每股純益 1.03 元，創同期新高；麗豐純益較上季、去年同期下滑逾 7 成。每股賺 1.21 元，寫近 1 年來低點。

雙美第 1 季營收 1.7 億元，季增 10.39%、年增 78.97%；毛利率 88.29%，季增 5.83 個百分點、年增 2.35 個百分點；營利率 56.49%，季增 41.92 個百分點、年增 37.43 個百分點。

展望後市，雙美表示，隨著中國疫情趨緩，消費者對醫美需求也逐步回籠，同步帶動膠原蛋白植入劑拉貨力道，產能已接近滿載、訂單能見度高，加上第 3 季將推出導入生物纖維膜材質的膠原蛋白面膜，除可望添營運新動能外，今年營運可期。

麗豐 - KY 第 1 季營收 6.55 億元，季減 53.78%、年減 43.82%；毛利率 81.75%，季減 0.51 個百分點、年減 1.79 個百分點；營利率 20.07%，季減 13.55 個百分點、年減 16.94 個百分點；稅後純益 9643 萬元，季減 74.43%、年減 74.59%，每股純益 1.21 元。

麗豐表示，第 1 季因疫情衝擊實體通路營運，不過自 4 月開始，實體通路的消費力道已逐漸回溫，加上上海、南京雅樸麗德醫美診所如期開幕，預期第 2 季營運可望落底回升。