花蓮種雞、蛋雞場投資案遭當地居民反對 卜蜂：持續與地方溝通

卜蜂 (1215-TW) 擬在台灣東部的花蓮興建種雞及蛋雞養雞場，引起當地居民反對，原本初審通過的建案也被花蓮縣政府暫緩，卜蜂發言人劉明哲今 (13) 日指出，目前花蓮所有牧場的建置申請，都依循中央主管機關單位相關法規申請辦理，將持續與居民溝通。

劉明哲今天召開說明會，針對民眾三大主要問題水源區地帶、土石流地帶及工業化養雞等進行完整說明，同時承諾於計畫暫緩期間，將會積極與政府及鄉親做更密切溝通，以釐清民眾等疑慮，希望取得地方共識為目標，再著手進行後續事項。

劉明哲強調，卜蜂預計在花蓮設置的牧場地點，各地段都沒有水源區地帶，也沒有土石流危險區域。

劉明哲表示，卜蜂的畜牧是工業化養雞，工業化養雞不等於自動化養雞，卜蜂是以水簾式環境控制，非「籠式」的飼養方式，透過電腦監控系統調控雞舍風扇等設備，隨時記錄雞舍內部數據，相較傳統雞舍更易於控管。卜蜂一直以來都以最高規格，並借鏡國外專業經驗，提升台灣的養殖環境，承諾將持續與當地民眾及縣府溝通，以取得地方共識，釐清疑慮為目標。

卜蜂原本要在花蓮設五個種雞場、一個蛋雞場，每一個雞場約 2.5 萬隻養殖量；劉明哲指出，台灣人每年平均約食用 315 顆蛋，位居全球第三名，顯示台灣人對蛋的食用有非常高的需求。而花蓮地區長期以來呈現供不應求的狀況，為讓花蓮消費者吃到更新鮮的蛋品，並就近提供當地市場所需，同時減少每年交通運輸 3% 碳排放目標，經審慎評估後，卜蜂集團決定於花蓮地區投入蛋品市場。