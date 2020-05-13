〈政院兆元紓困〉勞工紓困貸款再加碼 百萬名勞工受惠

為降低疫情對勞工的衝擊，勞動部今 (13) 日宣布「勞工紓困貸款」名額加碼一倍，也就是再新增 50 萬名申貸名額，預估這波勞工紓困貸款將有 100 萬名勞工受惠。

行政院今天召開紓困振興記者會，由政務委員龔明鑫、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄與勞動部次長林明裕共同列席。

勞動部次長林明裕表示，為擴大對勞工的照顧，4 月底推出的勞工紓困貸款將加碼 50 萬名申貸名額，只要有工作事實就能申貸，每位勞工可申貸額度最高 10 萬元、貸款年限 3 年，利率只要 1.845%。

根據勞動部規劃，勞工紓困貸款首年利息由勞動部補貼，貸款前 6 個月為寬限期，第 7 個月起到第 12 個月開始攤還本金，第 2 年起需按月攤還本金與利息。

由於利率低於一般個人信貸，4 月底推出後，50 萬名名額兩週內就宣告額度用罄，勞動部最後拍板決議再加碼 50 萬名申貸額度，換言之，這波勞工紓困貸款總共將有 100 萬名勞工受惠。

根據勞動部統計，截至昨 (12) 日下午 5 點為止，共有 54.7 萬名勞工申貸，核貸件數約 18.5 萬件，撥款件數共 6.5 萬件，平均每天約有數萬件申貸量。