〈財報〉思科Q3營收獲利均高於預期 盤後漲逾2%

思科 (CSCO-US) 週三收低近 3%，但盤後公布會計年度第三季營收獲利優於分析師預期，激勵股價一度回升 4% 之多，隨後漲幅收斂。

關鍵財報 (4/25 止的一季) 數據

EPS：調整後 79 美分 vs. 69 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年減 8% 至 119.8 億美元 vs. 117 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收雖然優於分析師預期，但年率下降程度較前一季 (-4%) 擴大。然而，因疫情影響，恐難以直接將實際數據與預估值相比較。

財務長 Kelly Kramer 在電話會議上表示，本季思科看到「製造挑戰和零件供應限制，因此 4 月產品訂單速度下降。」

思科最大業務部門「基礎架構平台」，包含用於企業數據中心的網絡交換機和路由器，營收年減 15% 至 64.3 億美元，低於 FactSet 調查的分析師共識預期 68.3 億美元。

「應用程式」部門，包含 Webex 視訊通話服務，營收年減 5% 至 13.6 億美元，低於 FactSet 調查的分析師共識預期 14.3 億美元。

執行長 Chuck Robbins 在電話會議上表示，「我們藉著 WebEx 免費試用增加了許多新前景，我們希望這將來能轉換為營收。」他 4 月時表示，當時 Webex 會議參與者超過 5 億人。

第四財季財測

EPS：調整後 72 美分至 74 美分 vs. 69 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年減 8.5% 至年減 11.5% vs. 年減 12% 至 118.2 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

Robbins 推測，來自企業運作大型數據中心的業務可望持續成長。「我們過去 2 季在 webscale 領域上看到的成功，還沒看到這 8000(路由器線) 的衝擊，所以許多顧客還在試用中，他們的評估期非常長，但我會說這些試用狀況都非常好。」

思科在第三財季表示，為幫助財務受疫情衝擊的客戶，允許其推遲新訂單的付款。此外，思科計劃收購無線點對多點網絡和無線網狀網絡的硬件和軟件製造商 Fluidmesh Networks，但收購金額未公開。

由 Alex Kurtz 領導的 KeyBanc 分析師將思科評級自上個月的「買入」下調至「持股」，推測通常聚焦購買 Cisco 網絡交換機的客戶正轉向遠端工作的技術。

「我們的夥伴討論了現行 CAT9K 的重要性，但我們相信未來 24 個月可能就會發生第一波升級，接著我們可能邁向成長速度轉更溫和的更長的一段時間。」