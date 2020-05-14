高盛上調美國失業率高峰預測至25% 年底維持10%附近

高盛經濟學家週三 (13 日) 上調美國失業率預測，認為美國的失業率峰值可能高達 25%，而非先前報告認為的 15%。

美國失業率在 4 月飆至 14.7%，損失超過 2000 萬的工作職務，創大蕭條以來新高。高盛認為，受疫情封鎖經濟影響，更多人將失去工作，其中很大一部分將被歸為失業。高盛預計到年底，失業率將保持在 10% 附近，接近上次衰退的高點。

美國失業率 圖片：Fred

高盛表示，新的預測是基於政府的統計數據、重新開放過程的第一印象，和新的大數據來源所做出。

追溯到 1929 年的年度數據顯示，失業率在大蕭條時期達到頂峰，於 1933 年平均達到 24.9%，與這次高盛預測的峰值也相符。

另外，所謂的「U6 廣義失業率 (real jobless rate)」，包含想要工作但放棄了尋找的美國人比例，4 月時這一數據升至 22.8%，遠高於 3 月份的 8.7%。高盛認為，實際失業率的峰值將達 35%，高於先前預計的 29%。

不過，高盛分析師預計美國經濟的壓力有望減輕，因為一些指標表明經濟活動緩慢恢復，企業開始復工。高盛表示，重新開放也有風險，因為可能帶來第二波感染，並造成防疫限制措施再次加強。

無論失業高峰在哪裡，經濟學家都警告說，要使失業率恢復到危機前的水準將需要數年，甚至可能超過 10 年才能達到。

高盛還預測，美國第 2 季 GDP 折合年率將衰退 39%，高於之前預測的 34%。不過復甦也會明顯，第 3 季的成長因此由 19% 上調至 29%。