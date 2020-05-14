日經：日本將注資中大型企業 助航空、汽車、鋼鐵業快速獲得現金

《日經亞洲評論》週四 (14 日) 報導，日本政府將設立一項機制，對遭受新冠肺炎 (COVID-19) 衝擊的中大型企業挹注現金，並搭配目前已經實施的低利率貸款和補貼，對這些國內企業紓困。

日本設立這項注資機制，是為了在疫情一旦拖長或惡化時，提供減緩衝擊的安全網，讓企業可以輕鬆、快速獲得資金。

消息來源說：「政府伸出援手的對象是面臨市場需求急墜的產業，例如航空、汽車、鋼鐵。」舉例來說，汽車供應鏈包含從大到小眾多企業，只有這當中有一家倒下，就會連帶影響其他公司。

根據報導，在這項機制下，政府研擬透過日本政策投資銀行 (DBJ) 和日本金融公司 (JFC) 這類國營機構提供次級貸款。政府也考慮，對於財務快速惡化的企業，將收購沒有投票權的優先股；其中一項提議是由 DBJ 購買優先股，由日本產業革新投資機構（JIC）取得有投票權的股份。

次級貸款和優先股能讓企業在外部影響力不至於大幅增加的情況下，籌措資金，對企業而言比收購普通股來得容易接受。這兩種方式也能幫助企業不至於被降評，能從民間銀行取得額外融資。

這些措施需要的資金，將被納入最快這個月起草的 2020 財政年度第二筆追加預算。

日本政府還將透過日本地方經濟振興公社，加強提供給中型企業的資金援助，援助地方經濟。