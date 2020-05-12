日本當局：「瑞德西韋」已開始送交醫院使用

日本政府在週二 (12 日) 表示，用於新冠肺炎 (COVID-19) 的治療藥物「瑞德西韋」，已於昨 (11) 日開始發送到當地醫院。

日本厚生勞動省大臣加藤勝信在 5 月 12 日上午的內閣會議結束後，於記者會中作出了上述表示。

由美國的生物製藥商吉立亞醫藥公司 (Gilead) 所生產的抗病毒藥物瑞德西韋 (Remdesivir)，已於本月 7 日獲得日本厚生勞動省核可，而這回也是首度提供給醫院使用。需要使用呼吸器的重症病人，也將成為投藥對象，在效果方面可望加速恢復過程。

這回日本當局在瑞德西韋的核可方面，考量到美國已經允許緊急用於新冠肺炎的治療上，讓他們採「特例承認」方式處理，從申請到核可只花了短短三天時間。也讓瑞德西韋成為日本國內的首款新冠肺炎治療藥物。

瑞德西韋 (Remdesivir) (圖片：AFP)

在日本初期的瑞德西韋供應階段，於數量上可能有所不足。而日本當局則是以他們對吉立亞醫藥公司作出承諾為由，不會向外界透露供應數量。

加藤勝信在 12 日的記者會上說道：「希望能掌握投藥對象者的人數，努力讓適當數量的藥物能獲得供應。」另外有知情人士透露，厚生勞動省已向吉立亞醫藥公司提出要求，希望他們能提供日本 600 名重症患者的用量。

《日本經濟新聞》在 5 月 12 日的報導中提到，目前全球的瑞德西韋庫存量約為 10 萬人份，供應方面預估要到 2020 年後半才有辦法上軌道。吉立亞計畫在今年 10 月前累計增產 50 萬人份，目標在 12 月時增加到 100 萬人份。