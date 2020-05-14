〈台股盤中〉電金傳權值跛腳 挫逾百點跌破10日線

由於美國聯準會 (FED) 主席鮑爾看淡經濟前景，加上美中關係趨緊張，美股四大指數周三跌逾 1%，台股今 (14) 日也開低走低，重挫逾百點，跌破 10 日線，電子、金融、傳產權值股全面走弱，盤面則以防疫概念股續強，今日預估成交量較昨日放大至 1800 億元。

權值股今日走弱，蘋概三王台積電、大立光下跌 1% 以上，鴻海則在平盤附近，金融股國泰金、富邦金、兆豐金、中信金跌幅逾 1%，台塑四寶也有近 2% 跌幅，拖累大盤走勢。

高價股則走勢不一，矽力 - KY 獲 MSCI 納入標準型指數，今日股價續強，漲幅逾 3%，企圖挑戰前波高點，旭隼也在買盤挹注下，勁揚 4%，其餘如祥碩、譜瑞 - KY 漲幅也有 1%，至於精測、信驊則遭調節，跌幅均在 3% 以上。

盤面 29 類股僅生技醫療上漲，其餘電子零組件、半導體、光電等電子族群全盤皆墨。

生技醫療類股受惠防疫題材燒，多檔股價續強，亞諾法因疫苗將從本月起，展開大型動物試驗和安全性研究，股價創下近 7 年新高，永信、中化生、國光生漲幅皆近半根漲停板，其餘如生達、寶齡富錦、訊映也在盤上表現。

台股昨日遇周選擇權結算，收復 10900 點大關，不過，外資續賣 47 億元，並大買富邦 VIX、台灣 50 反 1，對盤勢看法仍偏保守，加上今日台股盤中再度重挫逾百點，520 行情短期恐仍須謹慎看待。