三大法人續賣台股 內外資提前避險布局富邦VIX 買超20萬餘張

台股今 (13) 日在政府基金力撐下重新站回 5 日線，但外資賣超台股 47.59 億元，僅投信、自營商小幅加碼，外資與自營商連手加碼富邦 VIX 共 20 萬張，提前避險意味濃。

台股今天小漲 58 點收復 10900 點關卡，三大法人外資繼續賣超，賣超金額 47.59 億元，自營商、投信分別小買 4.79 億元、8.43 億元，合計三大法人賣超金額共 34.36 億元。

外資今天大舉買超富邦 VIX 買超 10 萬餘張，對元大台灣 50 反 1 也加碼 1.9 萬張，買超聯電 7159 張、聯發科 6193 張，欣興、廣達也都超過 3000 多張；生技股亞諾法、中化生也分別獲買超 3186 張、2404 張。

不過，面板指標股友達遭外資調節 2.1 萬張、金像電 2 萬張，旺宏、台塑、元大金也遭外資賣超 1 萬多張。

自營商買超標的主要鎖定 ETF 基金，其中富邦 VIX 獲買超 10 萬餘張，富邦印度正 2 獲買超 1.3 萬張、元大高股息買超 6701 張、國泰美國道瓊反 1 獲買超 2371 張，富邦 NASDAQ 反 1 獲買超 1312 張。

賣超前五大標的同樣是 ETF 基金，分別為元大台灣 50 反 1(5.7 萬張)、國泰美國道瓊正 2(1.4 萬張)、元大滬深 300 正 2(4087 張)、元大全球未來通訊 (2122 張)、富邦 NASDAQ 正 2(2044 張)。

投信買超前五名主要鎖定電子族群，包括技嘉 4732 張、華通 3733 張、微星 1822 張、力成 1090 張、台肥 1064 張；賣超前五大分別為：聯電 4375 張、義隆 1561 張、聯鈞 1520 張、旺宏 1389 張、緯創的 1325 張。