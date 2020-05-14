留任或高升？顧立雄連說三次「還沒確定」 現在總辭待命

行政院今天早上內閣總辭，金管會主委顧立雄等三大財金首長 10 點半一到立法院財委會備詢，去留問題成立委聚焦重點，詢問是否已接到留任電話，或將高升副閣揆？顧立雄連說三次「還沒確定」，對於留任或高升毫不鬆口，僅強調現在就是總辭待命。

國民黨立委曾銘宗今天在財委會上質詢時表示，財金部會首長的任職關係到未來經濟穩定發展，尤其現在受到疫情影響尤為重要，如今內閣總辭，國發會主委陳美伶已經確定不留任，而央行總裁楊金龍是任期制，詢問顧立雄詢問是否已接到留任電話？顧立雄未正面回覆是否接到電話僅表示「還沒有最後確定」。

曾銘宗追問，是電話還沒接到嗎？顧立雄說，「還沒最後確定，就來這裡開會了」。

曾銘宗表示，是否高升機率不小，至少是金管會主委以上職位？顧立雄重申，「還沒辦法確定」，且強調身為公僕應該沒有職務大小之分的問題。

國民黨立委賴士葆也關切，顧立雄所說的還不確定是否是不確定以後是「顧主委」還是「顧副院長」？顧立雄回覆，「也可能回去當律師」。

民進黨立委郭國文則表示，民進黨重掌執政黨，急需財經人才，無論顧立雄要留任顧主委或顧副院長都好，就是希望不要顧立雄重返民間當顧律師，他詢問顧立雄「就其主觀意願，比較想當顧主委還是顧副院長？」顧立雄說：「沒辦法做這假設回答。」強調現在就是總辭待命。