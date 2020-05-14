行政院內閣總辭 陳美伶、鄭麗君、陳良基3首長去職

行政院會今 (14) 日完成內閣總辭，隨即啟動新內閣人事徵詢，行政院長蘇貞昌盛讚現任內閣是最強的團隊，很多首長會留下來打拚，但有些首長因生涯規劃不續任，其中，國發會主委陳美伶、文化部長鄭麗君都將去職，科技部長陳良基也表達將交棒。

蘇貞昌上午在行政院會上率領內閣總辭，所有閣員依序在總辭公文上簽名或蓋章，最後由蘇貞昌批示簽呈，完成總辭程序，蘇貞昌也正式啟動異動閣員的徵詢，並合拍「畢業照」留念。

蘇貞昌致詞時表示，接任閣揆屆滿 1 年 4 個月，非常感謝行政團隊每一位同仁夜以繼日、確確實實地解決了問題、解決了民怨、做出了成績，讓國人感受到「有政府、會做事」。

下週三 5 月 20 日，中華民國第 15 任總統、副總統即將宣示就職，依照憲政慣例，內閣提出總辭，蔡總統的第二任期就要展開，執政將進入一個創新局的階段。蘇貞昌肯定各部會首長，是最強的團隊，並指出未來很多首長會繼續留下來和團隊一起前進，有些首長則因為生涯規劃，可能要暫時離開團隊。

陳美伶確定不續任，外界推測現任行政院政務委員龔明鑫接掌國發會機會大，但龔明鑫僅仍強調「目前沒有新的進度」。

科技部長陳良基也指出，自己只借調到 5 月 19 日，接下來還有幾天的時間，應讓行政院來說明，似乎間接證實即將重回台大任教的傳聞。

陳良基表示，任內以來，科技團隊和科技產業大家都非常努力，在這波防疫中，也是科技上給予很多協助，國際都非常肯定，特別謝謝所有科研團隊、科學家、研究機構、科技產業對政府的幫助，團隊非常堅強。

此外，在防疫、紓困獲得好評的文化部長鄭麗君，今天也發出感謝聲明，表達不續任。鄭麗君從 2016 年 520 跟隨蔡政府就任，做好做滿 4 年，雖然過去曾二度向前行政院長賴清德請辭，但被藝文圈感動而留任。

鄭麗君表示，台灣文化美麗而多元，能身為文化部長、擔任公職為人民服務，是人生中非常幸福、光榮的事，520 後卸下部長職務，最想做的事就是「回家學習好好當家長」。