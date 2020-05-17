〈分析〉一文解析中國通縮壓力兩因子：基期、油價

中國 4 月份物價因整體經濟面上的供給端恢復速度，快於需求端的復甦，供過於求的關係導致 CPI 年增率大跌 1 個百分點至 3.3%，不僅數據不如預期，且中國通縮的問題更是甚囂塵上。

法人多數看法指出，中國物價去年基期高，加上豬肉價格漲幅已明顯下滑，中國 5 月份 CPI 可能跌破 3%，若中國經濟沒有明顯回升，最快今年第四季到明年一季將有通縮風險。

(資料來源: wind) 推估 2020 至 2021 年中國 CPI 走勢

從上圖來看，最悲觀的預期中國通縮將經歷 5 個月，且發生時點在今年 11 月開始。主要歸因於原油價格下跌影響，因今年油價在短短 3、4 月迅速重挫至低檔區間，雖然 5 月均價已反彈逾 20%，不過仍遠低於去年同期價格。



而且受到新冠肺炎影響，石油需求下滑，即使石油價格戰緊張局勢已緩和，但要回到去年同期水準並不容易。

另一方面，參考 2008 年至 2009 年金融海嘯發生初期的情況，2008 年下半年原油價格連續 5 個月月跌幅逾 10%，加上基期效應，導致 CPI 出現較長時間停留在通縮區間，這也可對照出今年中國通縮壓力大。

資料來源: investing.com,WTI 月線走勢

雖然石油價格戰在沙烏地阿拉伯、俄羅斯、美國紛紛減產後暫時告一個段落，而油價也出現大幅彈。

但也使左右油價變動因素從供給端回到需求端。受到肺炎疫情影響全球經濟活動減緩，今年全球經濟衰退已是市場共識，這將衝擊原油需求。即便在世界各國陸續解封重啟經濟活動，但油價要回到去年同期水準並不容易，除非供給端不斷的減少產出。

除油價外，另一個引發中國通縮的因素即是豬肉價格。由於去年第四季中國生豬存欄衰退趨勢已經反轉，從存欄到供應市場約有 1 年的時間差，因此推估今年第四季中國豬肉供應量將快速回升，再加上中國大量進口美豬，這已使豬肉價格漲幅大幅下滑，也對 CPI 產生明顯影響。

至於其他非食品消費方面，中國肺炎疫情對於民眾消費仍有影響，不過從 4 月份 CPI 內容來看，疫情影響正在消退。中國商務部指出五一黃金周中國零售年增 36%，而餐飲住宿消費規模恢復到去年同期約七成，旅遊市場基本恢復至去年同期五成，這部份是減緩中國陷入通縮危機中的一盞明燈。

在 PPI 方面，4 月份數據衰退擴大至 3.1%，這與疫情打擊需求，全球儲油空間飽和，油價一度重挫有關，而中國原物料庫存仍保持在歷史高點，顯示中國內需的不樂觀。

同時在疫情影響下，全球生產鏈運作並不順暢，加上衰退經濟導致的需求下跌，而油價也今年也難有起色，種種因素將使貿易量下滑，外需成長乏力。

(資料來源: wind) PPI 受累於全球貿易衰退而下滑

即便中國基建大量投入可能暫緩 PPI 下滑壓力，但中國內外需市場要回到去年水準難度高，法人普遍認為預估 PPI 全年乃至明年上半年都將停留負數範圍，綜合 CPI 趨勢，中國在未來一年內通縮壓力會漸漸增加，而出現通縮最可能落在第四季。