〈鉅亨看世界〉用「流水」幫太陽能板降溫

近日來隨著溫度逐漸升高，民眾開始著重於避暑與降溫等議題，作為綠色能源的太陽能板也需要降溫，以免高溫影響了發電效率。如今，埃及的研究人員正在開發一種新的太陽能面板冷卻技術，做出特別的「流水」冷卻設備，來有助於降溫。

這項研究是由埃及本哈大學 (Benha University) 研究人員所提出的，建立在法國太陽能安裝公司 Sunbooster 今年春季的早期研究基礎上，再該研究中，當氣溫高於 25 攝氏度時，太陽能板上方許多小孔的水管就會開始排水下來，在面板的玻璃表面上鋪上一層薄薄的水來進行降溫順便除污，廠商則聲稱通過這項系統，年發電量將能提升 8-12%。

Sunbooster 的太陽能板冷卻方案 (圖片：pv-magazine)

關於埃及本哈大學的研究人員則是透過水、六水和氯化鈣 (CaCl2H12O6)、氧化鋁 (Al2O3)，由下至上且由內而外的將太陽能板冷卻。該團隊將冷卻裝置放置於太陽能板的下方，冷卻組合內容包含冷卻單元、直流幫浦、閥門、水流量計、連接管等等，水與氧化鋁粒子以及六水合氯化鈣的混合物會通過模組下方的鋁製水管，使太陽能面板降溫。

本哈大學團隊表示：「無論是否使用水和氯化鈣、氧化鋁的混合物，使用冷卻系統都會使面板電池溫度明顯下降。」不過，研究人員也表示，混合物液體優於單獨使用水，記錄的最佳性能是使用 75% 的水和 25% 的氧化鋁奈米粒子、六水合氯化鈣。

一般來說氯化鈣是拿來吸濕、防結凍與除冰的有利工具，而六水合氯化鈣固體則也能作為相變材料 (PCM)，熔點為 30 攝氏度、熔化熱達到 190 KJ/mol，也可以用作太陽輻射熱量的吸收利用等。