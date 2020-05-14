中國可轉債市場 恐將出現首筆違約？

據《彭博社》報導，中國可能即將見到首筆可轉換債券違約，這正引起人們對中國可轉債市場是否過度投機的關注。

深圳證券交易所表示，連續第二年虧損後，深圳證券交易所於 4 月下旬暫停了江蘇輝豐生物農業有限公司的債券交易，江蘇輝豐曾在 4 月 29 日的一份交易所備案文件中警告表示，如果於 2022 年到期的大部分債券未能在到期時轉換為股票，則可能無法支付投資者。

主要令人不安的是選擇權賣權 (Put Option)，賣權允許投資者要求提前償還債券，如果股價連續 30 個交易日低於某個特定水平，就會觸發該條款，而江蘇輝豐的困境凸顯了中國可轉換債券市場日益增長的風險。

中國方正證券分析師 Qi Sheng 表示：「我們需要關注江蘇輝豐能否通過融資籌集足夠的資金，如果未能實現投資者的要求，那麼它將成為中國第一個可轉換債券違約的公司。」

去年中國共發行了創紀錄的 126 張可轉換債券，總計籌集了人民幣 2690 億元 (合 380 億美元)，增加速度將創下迄今為止的最高紀錄，而資金幾乎湧入的都是規模較小、評級較低的公司，它們往往會增加信貸風險。根據彭博社的數據，2020 年發行人總數的 86% 被評為 AA 或以下，是至少十年來最高的。

除了江蘇匯豐的違約風險外，贖回的金額也是投資者關注的問題。週三，由泰晶科技 (TDK) 發行的可轉換債券在首次宣布提前回購後，該債券下跌了多達 50%。

泰晶科技可轉換債券下跌多達 50%(圖片：彭博社)

Sinolink 證券的分析師在上週的一份研究報告中說，今年有 14 家可轉換債券公司達到了贖回門檻。截至週三，其中 9 家公司都尚未宣布贖回計劃。交易所也開始密切注意可轉換債券。中國國營的《證券時報》在評論中敦促投資者提高對可轉換債券的風險意識，表明投資者「不應因為價格上漲而急於前進。投資者應遠離雷區」。

總部位於北京的瑞森資本管理公司的基金經理 Jiang Liangqing 表示：「投機氣氛如此強烈，以至使可轉換債券市場變成了賭場，尤其是在小型企業的債券發行。」

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