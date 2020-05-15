泰國第一季GDP數據恐怕很難看 但債券多頭暗喜

下周一泰國將公布第一季國內生產總值 (GDP)，彭博社針對經濟學家所作的調查顯示，受到疫情的衝擊，可能較去年同期下跌 3.8%，為八年來最大降幅，但經濟慘淡，當地投資尋求資金避風港，將有利於泰國公債進一步走高。

渣打銀行證券公司市場策略主管 Jitipol Puksamatananan 表示，投資者在通縮環境下尋求鎖定收益率，放棄高風險的公司債，而長期公債在強勁需求下，受到保險業和泰國資產管理者搶進。

經濟學家預期泰國央行下周三利率決策會議將再度降息 25 個基點，倘若符合市場預期，勢必再為泰國公債釋出利多。

近幾個月來，全球市場受疫情影響出現大幅震盪，而泰國債券的動盪尤為劇烈，在外資大幅出脫手上持有的泰國公債下，基準十年期公債殖利率從 3 月的低點一度飆升了 90 個基點以上；隨後當地投資者拋售公司債，並將資金轉向公債等安全的固定收益資產中，殖利率再從高點下跌約 70 個基點。

泰國十年期公債走勢圖。(來源：Investing 網站)

彭博彙編的數據顯示，4 月初，泰國企業債指數在一定規模的政府債券上的價差飆升至約 230 個基點新高，拋售潮使得泰國央行提供流動性支持及向公司提供資金為到期債務進行再融資。

下周一公布的泰國 GDP 數據可能不理想外，IMF 甚至預測，泰國今年 GDP 將萎縮 6.7%，信貸基本面受到打壓下，泰國公司債需求將持續疲弱。

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