華邦電、希華等廠加碼投資 三大方案總額逼近兆元

經濟部投資臺灣事務所今 (14) 日宣布，再通過華邦電 (2344-TW)、希華 (2484-TW)、新代科技及日揚 (6208-TW) 等 4 家台商回台投資，總額約 87 億元，其中，華邦電因應美中貿易戰，將投資逾 65 億元擴增中科產能；累計投資台灣三大方案總額達 9978 億元，逼近兆元關卡，帶來 81978 個就業機會。

經濟部表示，美中貿易爭端波及全球供應鏈，近年華邦電中科 12 吋晶圓廠生產效益提升優預期，因應市場需求，華邦電將投資超過 65 億元擴增產能，並引進智慧自動化機台設備，提升技術，也預期未來隨消費裝置、車用及工業製造、醫療、AI、5G 及物聯網等新興產業應用，記憶體產業將維持成長趨勢。

石英元件廠希華則為調整全球投資布局，將投入 8 億元提高台灣產能，在台中市、竹科竹南園區、南科廠擴建無塵室，增設石英晶體與石英震盪器智慧化產線，往高階領域拓展。

台灣工具機控制器三大龍頭之一的新代科技，因應貿易戰衝擊兩岸工具機產業，將斥資逾 2 億元擴建竹科總部廠房，導入自動化產線、智慧倉儲等，也計畫強化美國、土耳其等海外分公司經營終端客戶的能力，並開拓墨西哥、印度等市場。

日揚也因應美中貿易調整全球生產布局計畫，計畫將上海廠部分產線遷移回台，投資 6 億元在新竹湖口工業區建廠投產，擴大臺灣在地生產。