台灣經濟穩居四小龍之首 龔明鑫：三大投資方案520前將破兆元

行政院今 (5) 日召開紓困振興方案記者會，針對投資台灣議題進行說明，政務委員龔明鑫指出，今年全球經濟成長受疫情衝擊，但台灣第 1 季仍繳出佳績，穩居亞洲四小龍之首，外資也持續投資台灣，三大方案預估 520 前總金額將突破兆元大關。

從各國今年第 1 季經濟成長數據來看，龔明鑫表示，台灣繳出 1.54% 的好成績，除了較美歐等先進國家的表現來得好，更穩居亞洲四小龍之首，優於香港的 -8.9%、新加坡 -2.2%、南韓 1.3%，以及中國負成長 6.8%。

龔明鑫指出，雖然促進消費須待疫情和緩才能進行，但投資是不會鬆懈的，全球後疫情時代掀起產業撤中潮，美國、日本等國紛紛獎勵企業返回該國投資，相對來說，台灣早已「超超前部署」，在美中貿易戰後就提出投資台灣三大方案，引導台商回台。

龔明鑫表示，台商回台、根留台灣、中小企業三大方案目前成效相當不錯，預估在 520 前總投資金額將突破兆元大關，創造約 8.1 萬就業機會，今年可望落實 3253 億元的投資，占台灣 GDP 約 1.7%，預期將有效支撐我國經濟成長。

龔明鑫強調，從去年開始，產業回來了、錢回來了、人回來了、外資也來了，今年外商直接投資 (FDI)，截至 4 月份為止，已達到 726 億元，較去年同期成長 136%，此外，因為新冠肺炎疫情，許多國際大廠也都來與台灣洽談新的合作、研發計畫，未來可望逐漸發酵。