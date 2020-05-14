〈富邦金法說〉人壽淨值年增1366億元 金控每股EV比股價溢價45%

富邦金 (2881-TW) 今 (14) 日召開第一季線上法說會，並公布去 (2019) 年底富邦人壽隱含價值 (EV) 為 6052 億元，年成長 26.5%，主因去年淨值提升以及新契約銷售亮眼，其中淨值年增 1366 億元，帶動 EV 成長，反映在富邦金控每股 EV 59.1 元，比現在股價溢價 45%。

富邦金控總資產再創歷史新高，至 2020 年 3 月底總資產達 8 兆 5712 億元，較去年同期成長 9.3%，穩居國內第二大金控公司。受金融市場波動影響投資部位評價，截至 2020 年 3 月底富邦金控淨值為 5034 億元。

獲利成長帶動資產報酬率及股東權益報酬率提升，資產報酬率 (ROA) 為 1.08%，股東權益報酬率 (ROE) 達 16.53%。

富邦金 4 月份自結稅後純益 52.01 億元，累計今年前 4 月稅前純益為 313.25 億元；稅後純益 281.64 億元，每股純益 (EPS) 為 2.75 元，穩居金控獲利三冠王。

富邦金控第一季總資產創下歷史新高，獲利及每股盈餘皆為金控業第一，各子公司營運動能良好，富邦人壽初年度等價保費 (FYPE) 位居市場第一，帶動新契約價值 (VNB) 提升，避險後經常性收益率較去年同期上升，負債成本穩定改善。



富邦人壽淨值從 2018 年的 2009 億元，大幅提升至 3375 億元，一年淨值大增 1366 億元，去年分期繳傳統型商品銷售成長，使新契約價值 (VNB) 達 327 億元，年成長 22.8%。

不過今年第一季資本市場動盪，富邦人壽也因為金融資產跌價，3 月底淨值降到 2328 億元，比去年底減少 1047 億元，但 4 月隨著市場回穩，淨值亦回升逾 600 億元。

富邦人壽去年 EV 為 6052 億元，較 2018 年底的 4785 億元、上升 26.5%，去年每股 EV 為 54.6 元，反映在富邦金控每股 EV 為 59.1 元，較 2018 年底的 46.8 元成長，若與目前股價 40.55 元相比，溢價幅度達 45%，顯示股票長線價值浮現。

在精算評估價值 (AV) 方面，若計入未來 20 年新契約價值，富邦人壽 2019 年底的 AV 為 8941 億元，人壽每股 AV 為 80.7 元，換算金控每股 AV 為 87.4 元。