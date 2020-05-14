〈廣達法說〉遞延訂單出貨 Q2筆電可望季增雙位數

代工大廠廣達 (2382-TW) 首季營運受疫情衝擊，創近九年單季低點，但展望第 2 季，廣達表示，在遞延訂單、在家上班、遠距教學商機帶動下，預期第 2 季筆電出貨將季增雙位數，伺服器則看好資料中心需求不變，維持全年雙位數成長目標。

廣達表示，第 1 季部分訂單因疫情影響將遞延至第 2 季出貨，支撐第 2 季筆電動能，預期今年上半年出貨可較去年雙位數成長。

廣達首季筆電出貨達 730 萬台，持平去年，4 月筆電出貨 460 萬台，寫近年單月新高，較去年同期倍增 1.1 倍。

伺服器方面，廣達指出，因主要生產基地皆在台灣，在生產面受疫情影響不大，第 1 季維持正常出貨，第 2 季在基礎建設、雲端需求帶動下，仍維持全年雙位數成長目標。

另一方面，法人關心零組件供應，廣達指出，中國供應鏈陸續恢復，但在東南亞地區，包含印尼、菲律賓、馬來西亞等因疫情有封城狀況，對於相關零組件、包材確實有影響，但影響狀況仍在可控制的情況。

廣達首季筆電營收占比達 40-45%、非筆電產品則占 55-60%，因應疫情變化，廣達表示，雖然第 2 季筆電出貨動能強勁、伺服器也可維持成長，但下半年需求仍不明朗。