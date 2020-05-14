美元漲勢恐難持久？高盛：第二波疫情恐讓美國實施負利率

美國聯準會主席鮑爾週三 (13 日) 排除了負利率的可能，但高盛全球外匯利率和新興市場策略師 Zach Pandl 表示，如果出現第二波疫情，將可能促使聯準會考慮負利率等新的政策選項，但這樣的貨幣政策不會「非常有用」。

儘管聯準會目前並未考慮負利率，但英國及其他央行似乎對負利率持開放態度。

如同許多市場分析師投資者預期，Zach Pandl 表示，第二波疫情爆發的可能性或許會破壞即將到來的經濟復甦，而美國經濟的另一次重大衰退，可能促使聯準會進一步採取額外行動，將利率降至負值。

Zach Pandl 認為，若美國經濟真的在一段期間內陷入困境，或許聯準會會考慮或嘗試新措施例如負利率，但在在目前的情況下，可能性仍低。

事實上，許多分析師長期以來對負利率政策的有效性持懷疑態度，因為從一些歐洲國家和日本的經驗來看，這些國家即使在實行負利率多年後仍難以實現經濟成長。

美元漲勢恐難持久？

武漢肺炎大流行削弱全球經濟前景，投資者尋求資金避風港，近幾週來，美元一直維持強勢，週三在鮑爾排除負利率後，美元指數再度站上 100 大關。不過，Pandl 認為，隨著未來幾年全球經濟的復甦，美元的強勢將會逐漸消退，因為美元已被高估了約 20%，意味著美元一旦展開跌勢，跌幅將會相當大。

美元指數日線走勢圖 圖片：investing.com

此外，在過去幾年來，美國的利差優勢一直是支撐美元走強的主要原因，但現在此支撐來源已經消失，目前美國的零利率已經非常接近其他國家的低利率水平。