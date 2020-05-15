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〈紐約匯市〉失業人數攀升 鮑爾負利率前瞻萎靡 美元升至3週來高位

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉避險情緒攀升 鮑爾負利率前瞻萎靡 美元升至3週來高位(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉避險情緒攀升 鮑爾負利率前瞻萎靡 美元升至3週來高位(圖片:AFP)
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週四 (14 日) 美元指數小漲 0.04%，至 100.335，由於美國聯準會主席鮑爾 (Jeremy Powell) 昨日駁斥市場負利率的猜測，股市普遍走軟，美元連兩日走高，於週四站上 3 週來高點。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)
美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

歐股走跌，美股也下跌，連續第三個交易日下跌，使投資者紛向避險美元。歐股早盤時段，美元一度衝破 100.50，刷新日內新高，美股盤前更是來到 100.60，創下 4 月 24 日以來盤中新高。

週四美元指數一度上漲 0.3%，至 100.41，隨後回落，在收盤時段略高於 100.30。美股盤前，美債 10 年期殖利率降至 0.6073%，寫下日內新低，早盤時段徘徊於日內低點附近，單日降幅超過 4 個基點。

儘管鮑爾積極淡化市場對負利率的觀點，但目前利率期貨市場認為到明年 5 月， Fed 仍有一小部分可能會將利率降至零以下。

丹斯克銀行分析師表示，市場仍認為聯邦基金利率明年將跌成負值，「不過鮑爾的言論可能會阻止市場對更低的聯邦基金利率進行定價。」

鮑爾週三表示，經濟復甦可能需要一段時間，但他警告，衰退會比第二次世界大戰來的嚴重。

XM 投資分析師 Raffi Boyadjian 表示：「鮑爾的言論對過去幾週來市場的樂觀情緒造成打擊，因為放寬社會距離限制，已經讓人們產生經濟將從疫情危機中 V 型復甦的期望。」

美國勞工部數據顯示，上週又增添數百萬人申請失業救濟金，有利於美元的買盤堅挺。截至 5 月 9 日當週，美國經季節性調整後的初請失業救濟金人數總計 298.1 萬，低於前一週的 317.6 萬，連續第六週下降。

高盛分析師本週將他們對美國失業率的最高預期從 15% 上調至 25%。上週 4 月份官方失業率為 14.7%。

美國傳染病專家佛奇 (Anthony Fauci) 本週於國會作證時，警告川普政府若過早解除經濟封鎖，可能會導致新冠肺炎 (COVID-19) 的激增，進而削弱市場情緒。

華盛頓 Tempus 分析師 John Doyle 認為，「本週市場風險都很大，從鮑爾、佛奇到川普，都有很多潛在因素」

美國總統川普週四表示，他對於中國沒能確實遏制新冠肺炎的傳播感到失望，且疫情也讓中美貿易協議蒙上陰影，市場擔憂貿易戰的緊張局勢捲土重來。

隨著失業人數不斷增加，川普正大力推動更快重啟美國經濟。美國最新的每週失業救濟申請，充分說明市場需要更多財政支持的必要性，預計首次失業救濟金將達 250 萬。

自從疫情爆發以來，申請失業救濟金的人數已經超過 3500 萬。

週三數據顯示英國 3 月份 GDP 因防疫封城措施而萎縮 5.8%，創下逾 30 年來最嚴重的衰退，英鎊美元業在五週多以來，首次跌破 1.22 美元

市場越來越擔心英國央行將被迫訴諸負利率，同時人們對硬脫歐的恐懼日益加深，英鎊跌至 7 週來低點，於 1.2230 美元區間徘徊，前日下跌近 0.37%。

英國 10 年期公債殖利率下降不到 1 個基點，至 0.204%，創下近兩個月來新低，同期德國公債殖利率降 1 個基點，至 - 0.54%，創下一週來新低。

週四歐元美元匯率下跌 0.11%，至 1.0804 美元美元日圓上漲 0.21%，至 107.24 日圓

大摩分析師表示：「我們見到日圓多年升值的風險；我們預計安倍經濟學開始的日圓貶值時代將結束」。

澳幣週四兌美元一度下跌 0.4% 至 0.6430 美元

數據顯示澳洲 4 月份失業率錄得 6.2%，創下 5 年來最高，澳幣聞訊大幅走跌，市場表明可能需要更多的貨幣和財政寬鬆政策來支持經濟。

截至週五 (15 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 100.335。+0.04%

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0804 美元。-0.11%

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2230 美元。+0.01%

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6462 美元。+0.12%

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4047 加幣。-0.39%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 107.24 日圓。+0.21%