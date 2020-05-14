〈樺漢法說〉Q1毛利率躍升 純益年增逾5成 EPS 2.24元

鴻海 (2317-TW) 旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (14) 日公告第一季財報，受惠產品組合改善、業外匯兌利益挹注，加上去年基期較低，稅後純益 1.86 億元，季減 49.8%、年增 56.2%，每股純益 2.24 元。

樺漢第一季營收 178.68 億元，季減 27.2%、年增 1.5%；毛利率 25.5%，季增 2 個百分點、年增 3.9 個百分點；營益率 3.5%，季減 1.5 個百分點、年增 0.3 個百分點；稅後純益 1.86 億元，季減 49.8%、年增 56.2%，每股純益 2.24 元。

樺漢表示，第一季雖然受到新冠肺炎疫情影響，但品牌業務受惠軌道交通事業需求、及 ODM/JDM 業務需求成長，推升營收優於去年同期，毛利率及營益率也受惠產品組合改善同步轉佳。

此外，樺漢去年第一季認列海外可轉債贖回費用，今年首季則無，加上業外匯兌利益 0.57 億元，挹注獲利相比去年同期大幅成長。

以樺漢第一季各事業營收佔比來看，S&T Kontron 等品牌業務佔 50%、毛利率 34.8%；帆宣 (6196-TW) 為主的系統整合佔 31%、毛利率 12.9%；瑞祺電 (6416-TW) 及沅聖等設計製造 ODM/JDM 則佔 19%、毛利率 21.4%。

若以地區營收來看，美洲 10%、歐洲 51%、中國 15%、亞太地區 24%。