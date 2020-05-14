6月經營權之戰，王光祥被評「贏了，也是夢魘的開始」 股權過半、黃國昌助陣 大同市場派為何露敗象？

文●林洧楨

大同 6 月經營權之戰，以三圓建設董事長王光祥為首的市場派，本該滿手好牌，為何最後關頭反有全盤皆輸風險？(攝影者．駱裕隆)

大同的經營權之戰，將在 6 月 30 日股東常會時見分曉。

以總統蔡英文表哥：三圓建設董事長王光祥為首的市場派，早從去年就掌握大同逾 5 成股權。5 月初，竟又邀請時代力量前立委黃國昌、東森電視台董事長林文淵、寶佳集團旗下築禾建設董事長黃劍輝、前總統陳水扁辯護律師李勝琛等人參與陣營，各方新勢力被設定為未來的董監事名單，更令外界多認定：市場派這回來勢洶洶，很有機會讓大同變天。

然而，曾參與中石化、三陽工業等多場經營權之爭的大同市場派操盤手卻對商周透露，現在市場派正擔憂，大同公司會以「爭議中資」為由，在股東會直接排除市場派所有股權參與今年董監改選的資格，藉此穩住經營權，不排除戰線會再拉長 3 年。

進場時機不對，又未停損

王光祥本該滿手好牌，為何最後關頭反有全盤皆輸風險？

時間回到 3 年前，其他市場派股東起心動念是：「本來只是看淨值還不錯，單純投資。」

結果，大家投資之後，眼見大同經營每況愈下，才轉串聯成市場派聯軍，想要自救。尤其，大家期望帶動企業改革提出董監事名單，卻遭大同公司全部刪除，市場派與公司派因此打起官司。

最後等了 2 年多，法院才判決當年董監改選的結果無效。

當年董監改選的挫敗，已是顯而易見的進場警訊，但王光祥卻逆勢推進。

2017 年底，王光祥因為好友、中國台商鄭文逸推薦，開始進場買大同，他理由是：「那時候（大同股價）便宜。」

一路勸說王光祥認賠殺出大同的一位地產董座對商周說，王光祥沒有停損出場，還一路用自有資金和向銀行借貸，加碼到約 30 億元，「他這樣小孩玩大車，只會越玩越危險。」

不僅如此，當時身為不動產開發公會全聯會名譽理事長的王光祥，還廣邀同業加入戰局。從北市豪宅建商到新竹地王級大老，都因此成了手握上萬張、每股成本約 30 元的大同股東，就為了力挺王光祥，這拱出大同 2018 年第 3 季每股約 40 元的股價最高點。

這時大同股價罕見大幅超車淨值，正是最佳賣點，但一個新條款，卻讓王光祥猶豫，沒有即時退場。

2018 年公司法修正，新增了俗稱大同條款的一個新規定：「繼續 3 個月以上持有已發行股份總數過半數股份之股東，得自行召集股東臨時會。」

掌握股東會主辦權，就能運用比如嚴審對方股東身分，讓其無法順利投票等程序手段，左右董監改選勝敗，這種主場優勢正是眾多低持股經營者，能打贏經營權之爭的一大關鍵。

當時，已掌握 2 成股權的王光祥陣營，決心加碼，想要再翻身。

但緊接而來的是，華映、綠能兩大地雷危機逐漸顯現，最後兩大轉投資合計讓大同 1 年慘賠上看 300 億元，導致大同股價腰斬到只剩約 20 元，王光祥的地產聯軍幾乎全都套牢。

本業虧損又遇抹紅戰

然而，大同是資本額達 234 億元的企業，要拚 5 成股權，財力考驗極大。但攤開財報，王光祥的三圓建設自從 2015 年以每股盈餘超過 16 元的成績，拿下營建股每股獲利王後，到去年底已連續 4 年都虧損，每股盈餘從 - 0.94 元擴大到 - 3.26 元。

王光祥口袋見底，只能更積極籌資與找戰友加入戰局，卻埋下這次關鍵敗筆。

為了籌資加碼大同，王光祥加速出脫三圓青島的中國事業。身為中資買家的龍峰集團董事長任國龍，在交易過程中嗅到大同商機，就繞道香港進場買大同股權，結果被認定是違法購買台股的中資，竟讓一路挨打的公司派找到反擊機會。

現在，大同董事長林郭文艷仍是以靜制動，面對外界揣測，大同公關室說：「董事長暫不接受採訪與對外回應。」

市場派操盤手轉述王光祥的看法是：「他們（公司派）要用奧步，把市場派抹成中資同路人，用意就是不讓我們出席，不能提名、提案。」

這次，王光祥找來眾人助陣，綜合各方說法，除了想用黃國昌來擺脫中資爭議外，黃劍輝、林文淵、李勝琛等人是為了強化政府溝通。整體是為了鞏固形象，爭取小股東認同。

當中，公認最具威脅性的寶佳集團，該集團旗下寶佳資產執行長唐楚烈澄清，黃劍輝會名列大同市場派董監名單，是因為他個人與王光祥陣營的交情，「大同這種有爭議的公司，寶佳絕不會碰。」唐楚烈說。

照理，取得過半股權，經營權之爭應必然勝出，現在，王光祥卻可能滿盤皆輸。

在地產業者口中，他這一戰已是「沒贏，會很慘；贏了，也是夢魘的開始」的下場。拿不下大同，王光祥槓桿到最大極限的人脈與資產，將血本無歸；而拿下大同，面對被綠能、華映重創的企業體質，只靠其地產開發能耐還不足以挽回頹勢，還可能拖累三圓建設本業，一位王光祥的地產好友評論：「最好的結局是慘勝，不知道幾年才能恢復元氣。」

「投資被套牢，不肯認輸停損，還硬拗成長期投資。沒有投資紀律，正是多數人投資失敗的主因。」一位本土券商高層給了這次王光祥進退兩難的局面，一個極殘酷的點評。

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來源：《商業周刊》 1696 期

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