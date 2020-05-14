5G投資浪潮 硬體建設先報到

5G 元年正式開啟，將陸續步入不同發展階段，法人認為，5G 世代是必然趨勢，當中將由硬體建設先行，打好基底，再加上疫情影響，5G 需求更加迫切，勢必推動 5G 基礎建設進入高速布局期，成為首波硬 5G 商機。

全球各地 5G 趨勢儼然成形！尤其肺炎疫情蔓延全球，在實體社交接觸減少下，更將推動 5G 世代向前大邁進，在此波肺炎疫情當中，為降低實體接觸機會，許多人類原有慣用的生活習慣，紛紛都改為數位、線上模式進行，進而推動數位商機，包括線上課程、線上娛樂、網路購物、外送等需求皆大幅增加，都需要更高的網路速度，更準確的網路系統，顯示未來網路及通訊設備需求將大幅成長，而 5G 正是帶領數位商機前進的最佳解決方案。

5G 科技的應用領域非常廣泛，涵蓋了交通運輸、製造業、醫療、農業、能源、以及許多目前尚未看見的新興產業，領先者將擁有獲利及話語權，透過同時本次疫情中，5G 技術與人工智慧在抵抗疫情方面的運用獲得許多成果，比如醫療服務、定位追蹤、交通運輸系統、大數據等等，在各國將保持社交距離、居家辦公、遠距教學變為必要項目後，5G 的建設將會如火如荼展開。

受制於疫情變數，各大指標企業對下半年景氣能見度多持觀望，不過中長線 5G 成長趨勢無庸置疑，尤其在新科技發展之初，將由硬體建設先行，意即 5G 世代，將由「硬 5G」作為開始新科技時代的關鍵之鑰。

哪些產業是硬 5G 商機？元大投信認為，不妨聚焦受惠 5G 科技應用需求的關鍵供應鏈，挑選投資標的之產業涵蓋通訊元件、IC 設計、手機零組件等硬體製造產業，可以參與 5G 起飛的投資契機。