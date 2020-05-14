疫情重擊全球股市 法人點名基建族群抗跌性強

新冠肺炎疫情讓全球股市在第 1 季急跌跳水，儘管第 2 季起陸續反彈，但受失業人數暴增、疫情不確定性影響，恐讓股市持續承壓，但法人認為，部分產業例如上市基礎建設股票受疫情衝擊相對較小，也相對抗跌。

美盛集團旗下睿安基礎建設共同創辦人 Nick Langley 表示，疫情拖累全球股市重挫，但也讓公司體質因此現形，包括現金流穩定且可預測的企業，以及獲利、現金流、流動性較大的公司已陸續出現差異性。

Nick Langley 指出，進入後疫情時代，市場將轉向關注全球如何走出新冠肺炎疫情對經濟造成的損害，例如美國失業人數大增的狀況，以及未來幾個月內給市場帶來壓力。

要注意的是，時值疫情趨緩、政府重振經濟之際，投資人需考慮持股的獲利、現金流和股息狀況，除了要考慮它們的抗跌力有多強，更要考慮它們對經濟復甦的敏感度有多高。

Nick Langley 表示，上市基礎建設股票可能會是理想的投資選擇，原因在於該族群具有防禦性並具備穩定現金流、收益透明，而當經濟陸續回溫時，包括鐵路、收費公路和機場等用戶付費型資產可望逐步回溫。

另外，核心基礎建設、受監管的公用事業、合約收費道路等類別的公司，在未來三年、五年或更長時間的獲利水準都較能夠讓人相對放心，因其具有較高的可預測性。

美盛認為，在市場動盪時期，建議投資人首先留意資產期限較長、現金流較穩定、分紅較好的優質公用事業公司；其次是等待適當時機考慮增持對經濟較敏感的類股，隨著市場波動性下降，並開始對如何走出危機形成看法時，或有機會看到獲利成長。