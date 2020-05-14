〈房產〉桃園工業地交易楊梅最熱 壽險業看準物流需求積極插旗

商仲業者統計顯示，近五年桃園工業地產上市櫃交易，以楊梅區交易件數最為熱絡，包括迅得 (6438-TW)、欣興 (3037-TW) 都積極購地擴廠，買方以壽險業投資楊梅工業用地占比最高，比例近半，顯見工業地產熱度依舊不減，成近幾年壽險業布局重點。

包括國泰人壽、南山人壽、全球人壽等，都瞄準桃園倉儲物流市場，在當地積極購地儲備；同時，台灣此次防疫表現優秀，外商開始重新布局，美商蘋果公司近期擴大來台投資，在桃園龍潭園區再蓋新廠，桃園工業地產始終是大型企業角逐之地，欣興今年資本支出金額高達 240 億元，投資楊梅 IC 載板廠即為投資重頭戲。

桃園工業地產需求持續旺盛，除了中壢、觀音、龜山、蘆竹等傳統熱區，楊梅區也成近期上市櫃企業熱愛投資之地。楊梅區因地理位置獨特，產業聚落完善，價格又較新北及桃園其他行政區親民，可吸引新竹湖口、科學園區以及桃園工業區相關企業買地擴廠。以桃園工業地產交易件數來看，近五年楊梅區躍為市場第一，在 2018 年交易金額開始增加，也吸引迅得機械及欣興電子等台商回流投資擴廠。

除了製造業，壽險業近幾年除了投資台北精華地段的地上權外，也開始紛紛鎖定桃園工業地產，如國泰人壽、南山人壽、全球人壽等瞄準桃園倉儲物流市場，其中以國泰人壽投資金額占最大宗。

國泰人壽從 2014 年開始積極布局全台物流市場，看準桃園楊梅區土地，分別在 2015 年以 21.9 億元買下上田段及 2019 年以 32.59 億元買下二重溪段，國泰人壽在楊梅投資工業土地總金額來到 54.5 億元，占楊梅 5 年交易總金額的 49%。

信義全球資產公司工業地產部主管段禮帆指出，台商返台設廠，帶動整體桃園工業地產快速翻紅，而近幾年電商崛起，倉儲物流中心具備長期穩定租金收入，壽險業看準物流需求持續拓點，除了蘆竹、大園區外，楊梅也吸引了國泰人壽前來投資 2 筆工業土地，將蓋倉儲物流中心，而建商也看準楊梅工業用地，興建廠辦大樓，廠辦平均單價落在每坪 16-20 萬元，兩年期間就完銷，顯現出楊梅工業市場熱度。