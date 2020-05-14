〈房產〉買氣穩賣壓降 北台灣首季待售新建案數下滑

據市調機構統計，北台灣今年首季銷售中建案數量為 1465 個，季減 3.5%，中止連兩季上揚，且年減 66 個，減幅約 4.5%。住展研發長何世昌表示，北台灣銷售中建案數量減少，除了去年第四季銷售中建案數基期較高，第一季房市買氣也呈現意外穩定。

何世昌認為，銷售中建案數量從創新高轉為減少，顯示房市建案能夠順利消化，賣壓暫時獲得紓解，供給過剩問題未進一步惡化。雖然今年 Q2 開賣建案量能可觀，且經濟展望較保守、就業市場可能惡化並衝擊房市需求，但若建案定價策略能夠務實、讓利、平價，建案數量就可望持續減少。

統計顯示，首季北台灣台北市、新北市銷售中建案數量相繼減少。其中，台北市今年首季建案數量為 210 個，較上一季減少 13 個、季減幅約 6%。新北市首季建案數量為 444 個，較前季減少 17 個、季減幅近 4%。

台北市建案數量最多的行政區，依序前三區為北投 32 個、中山 28 個、內湖區 25 個。何世昌分析，北投銷售中建案數量多的主因，一來是近年北投推案數量激增，二來是北投有不少賣好多年的陳年舊案，這些建案因區段位置與機能不佳，銷售時間長達數年，導致全區建案數量偏高。但若扣除區段不佳的建案，近年位於北投菁華區或捷運沿線的建案銷售狀況表現佳，建案數量已由 2019 年第三季高點的 37 個減至 32 個。

新北市建案數量最多的行政區，依序前三區是淡水 57 個、林口 53 個、板橋 44 個。何世昌指出，淡水輕軌通車之後，新建案房價雖然緩步上揚，但也因價格上漲致使買方稍微減弱，市況沒有通車前那麼熱絡，建案消化速度因此放慢些。不過，與大台北其他區域相比，淡水還算是成交量相對高的區域，但因供給量龐大才會使建案數居高不下。

桃園是北台灣三都中建案數量唯一增加的縣市，今年第一季已累積至 392 個，比上一季略增 2 個，建案數最多的行政區依序是桃園區，高達 73 個，也是北台灣建案數最多的區域。

桃園近幾季建案數量持續走高，主因是推案量實在太大，幾乎是遍地開花、到處都有新建案，除了原本推案規模龐大的中路重劃區和舊市區之外，還有新興的小檜溪重劃區，以及開發成熟的中正、藝文特區推案仍源源不斷。由於至今線上籌備中的建案仍多，預期今年桃園區建案數還可能繼續成長。